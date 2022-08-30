Кабмін дозволив аграріям не повертати держдопомогу за знищені російськими окупантами зерносховища та с/г тварин

Кабінет Міністрів України скасував необхідність повертати кошти, одержані аграріями в рамках програм держпідтримки тваринництва та будівництва елеваторів, у тому разі, якщо ці активи були знищені внаслідок воєнних (бойових) дій, спричинених військовою агресією РФ в Україні.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 27 серпня, проте її текст з'явився на сайті Кабміну 30 серпня.

Уточнюється, що підприємство чи сільгоспвиробник не повинен повертати бюджетні кошти, одержані ним у рамках держдопомоги за згодом знищені росіянами біологічні активи чи зерносховища, якщо він може документально підтвердити факт їхньої загибелі/руйнування. Для цього аграрій має володіти документами з обліку довгострокових та поточних біологічних активів у сільгосппідприємствах та/або складеним в установленому порядку документом про обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок військової агресії РФ.

Випадки, коли аграрії звільняються від повернення держдопомоги внаслідок агресії РФ:

- зменшення поголів'я закуплених племінних тварин, кіз, овець чи прирощеного поголів'я корів власного відтворення, за які було отримано бюджетні кошти;

- вибуття зі стада окремих тварин, за які було отримано бюджетні кошти, з причин набуття хвороби, що унеможливлює отримання від неї основного виду продукції;

- неможливість використання за цільовим призначенням об'єкта та/або об'єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого була частково відшкодована, у зв'язку зі втратою, знищенням або пошкодженням такого об'єкта.

Згідно з чинними правилами використання коштів держпідтримки, її одержувачі зобов'язані повернути отриману держдопомогу в разі, якщо вони продали або використали протягом перших трьох років не за цільовим призначенням зерносховища, збудовані за підтримки держави. Кошти підлягають поверненню до держбюджету також у разі зменшення поголів'я закуплених тварин, вартість яких було частково відшкодовано, протягом двох років з моменту одержання держдопомоги.