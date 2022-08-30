Економіка

12:23 30.08.2022

Зернотрейдер "Прометей" завершив збирання ранніх зернових, намолочено 40 тис. тонн

2 хв читати
Зернотрейдер "Прометей" завершив збирання ранніх зернових, намолочено 40 тис. тонн

ДК Прометей" закінчив збирання врожаю ранніх зернових, загалом намолочено понад 40 тис. тонн сільгоспкультур із загальної площі понад 6 тис. га, виконавши тим самим встановлені раніше плани.

Згідно з пресрелізом зернотрейдера, врожайність пшениці становила - 7,12 тонн/га, ріпаку – 4,07 тонн/га, ячменю – 6,6 тонн/га.

"Прометей" зазначив, що нинішня кампанія зі збирання ранніх зернових пройшла успішніша за торішню за рахунок більш сприятливих погодних умов та 100% забезпеченості необхідною сільгосптехнікою.

"У деякі періоди була можливість проводити робочий процес лише пів дня, але оскільки забезпеченість технікою була на високому рівні, всі збиральні роботи виконані на 100% без втрат. Це на відміну від минулого року", - цитує зернотрейдер свого головного агронома Іллю Троїцького.

Він також наголосив на необхідності невідкладно проводити всі польові роботи через бойові дії з російськими окупантами, що точаться у південних та східних регіонах країни, а також очікувану холодну та малосніжну зиму.

"Відмінність цього сезону в тому, що хочеться одразу засіятися в екстреному темпі. Особливо в Баштанському районі Миколаївської області, де ми починаємо сіяти завжди в середньому в другій декаді вересня. Причина в побоюваннях щодо прогнозів майбутньої холодної та малосніжної зими. мінімізації втрат, хочеться посіяти раніше та отримати сходи вищої якості", - уточнив Троїцький у повідомленні.

Зернотрейдер також зазначив, що на сьогодні розпочато підготовку ґрунту до посіву озимих культур.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики зернових та зернобобових культур на базі 33 елеваторів загальною ємністю одноразового зберігання 1,7 млн тонн.

За підсумками 2021 року група компаній запланувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #зерно #прометей

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 30.08.2022
Відразу 6 суден з агропродукцією вирушили з українських портів

Відразу 6 суден з агропродукцією вирушили з українських портів

13:26 27.08.2022
З портів України вийшли ще три судна із зерновим вантажем - Міноборони Туреччини

З портів України вийшли ще три судна із зерновим вантажем - Міноборони Туреччини

07:53 27.08.2022
З українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції

З українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції

07:05 27.08.2022
Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

16:49 25.08.2022
Окупанти вкрали весь урожай агрохолдингів "Агротон" та "Нібулон" у Луганській області, вивезли до РФ щонайменше 200 тис. тонн

Окупанти вкрали весь урожай агрохолдингів "Агротон" та "Нібулон" у Луганській області, вивезли до РФ щонайменше 200 тис. тонн

07:11 25.08.2022
П'ять суден із зерном готуються до виходу з українських портів

П'ять суден із зерном готуються до виходу з українських портів

12:20 23.08.2022
Зернотрейдер "Прометей" у вересні відправить перше судно через "зерновий коридор"

Зернотрейдер "Прометей" у вересні відправить перше судно через "зерновий коридор"

07:57 23.08.2022
Понад 721 тис. тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

Понад 721 тис. тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

11:08 21.08.2022
З портів Одеської області вийшло 4 судна із зерном

З портів Одеської області вийшло 4 судна із зерном

09:27 20.08.2022
Сім суден під навантаження агропродукцією взяли порти "Великої Одеси" – АМПУ

Сім суден під навантаження агропродукцією взяли порти "Великої Одеси" – АМПУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна розраховує на підтримку старту процедури вступу до ОЕСР під час вересневого засідання Ради Організації – Шмигаль

Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

Зеленський закликав Європу використовувати українські газові сховища

Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив аграріям не повертати держдопомогу за знищені російськими окупантами зерносховища та с/г тварин

Україна розраховує на підтримку старту процедури вступу до ОЕСР під час вересневого засідання Ради Організації – Шмигаль

Міжнародні автобусні перевезення у війну зросли у 2,7 раза - PaxUkraina

Урядова делегація в США домовилася про розширення присутності IFC в Україні - Чернишов

ФДМ відновив приватизацію і виставив на продаж два спиртозаводи

Комфортною зима не буде, але Росію треба ставити на місце, – Зеленський французьким бізнесменам

Норвегія може виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

Зеленський закликав французькі компанії приєднатися до повоєнного відновлення України

Зеленський закликав Європу використовувати українські газові сховища

Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА