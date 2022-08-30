Зернотрейдер "Прометей" завершив збирання ранніх зернових, намолочено 40 тис. тонн

ДК Прометей" закінчив збирання врожаю ранніх зернових, загалом намолочено понад 40 тис. тонн сільгоспкультур із загальної площі понад 6 тис. га, виконавши тим самим встановлені раніше плани.

Згідно з пресрелізом зернотрейдера, врожайність пшениці становила - 7,12 тонн/га, ріпаку – 4,07 тонн/га, ячменю – 6,6 тонн/га.

"Прометей" зазначив, що нинішня кампанія зі збирання ранніх зернових пройшла успішніша за торішню за рахунок більш сприятливих погодних умов та 100% забезпеченості необхідною сільгосптехнікою.

"У деякі періоди була можливість проводити робочий процес лише пів дня, але оскільки забезпеченість технікою була на високому рівні, всі збиральні роботи виконані на 100% без втрат. Це на відміну від минулого року", - цитує зернотрейдер свого головного агронома Іллю Троїцького.

Він також наголосив на необхідності невідкладно проводити всі польові роботи через бойові дії з російськими окупантами, що точаться у південних та східних регіонах країни, а також очікувану холодну та малосніжну зиму.

"Відмінність цього сезону в тому, що хочеться одразу засіятися в екстреному темпі. Особливо в Баштанському районі Миколаївської області, де ми починаємо сіяти завжди в середньому в другій декаді вересня. Причина в побоюваннях щодо прогнозів майбутньої холодної та малосніжної зими. мінімізації втрат, хочеться посіяти раніше та отримати сходи вищої якості", - уточнив Троїцький у повідомленні.

Зернотрейдер також зазначив, що на сьогодні розпочато підготовку ґрунту до посіву озимих культур.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики зернових та зернобобових культур на базі 33 елеваторів загальною ємністю одноразового зберігання 1,7 млн тонн.

За підсумками 2021 року група компаній запланувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.