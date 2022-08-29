Шкільний кошик подорожчав на 12% у 2022р.

Середні витрати батьків на шкільне приладдя цього сезону зросли на 12% порівняно з минулим роком, до 990 грн, повідомила пресслужба онлайн-ритейлера Rozetka.

"Зараз у категорії шкільних товарів найбільший попит мають щоденники. У серпні 2022 року їхній продаж помітно збільшився порівняно з попередніми місяцями. Активно продаються у великій кількості рюкзаки та ранці, але слід розуміти, що ці товари популярні не лише перед початком навчального сезону і купують їх не лише до школи", ― уточнює директор з маркетингу Rozetka Євген Образок, слова якого наведено у пресрелізі.

За даними онлайн-ритейлера, найменше коштують лінійки, альбоми для малювання та пластилін (від 9 грн), шкільні пенали (від 19 грн). Ціна наборів ручок, зошитів, олівців, фломастерів, а також клею варіюється від 50 до 70 грн. Нинішня вартість шкільних рюкзаків – від 140 грн.

Водночас у компанії відмовилися повідомити, наскільки знизилася кількість запитів у цій категорії.

"Загалом на нинішній продаж шкільних товарів вплинуло те, що через війну багато школярів зараз перебувають з батьками в інших країнах. Оскільки деякі з них наразі ще не планують повертатися до українських шкіл, то й не готуються до нового навчального року в Україні, а купують шкільне приладдя за кордоном", - повідомив Образок.

Rozetka заснована у 2005 році у Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс. Станом на серпень працюють 242 точки Rozetka у 71 населеному пункті України. Також компанія відкрила магазини у Бучі та Ірпені під Києвом.