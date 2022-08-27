Україна і Молдова з вересня скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення

Із 1 вересня 2022 року українські перевізники зможуть їздити в Республіку за новими спрощеними правилами, повідомляється на офіційній сторінці Міністерства інфраструктури України в Facebook.

"Після підписання "транспортного безвізу" з країнами Європейського Союзу Молдова залишалася єдиною державою на наших кордонах, з якою не було повністю скасовано дозвільний режим для українських перевізників. Враховуючи великий обсяг вантажів, який зараз йде в бік Молдови, підписання двостороннього протоколу знімає ризик зупинки руху нашого експорту", - наголосили в міністерстві.

Дозвільний режим буде збережено для нерегулярних пасажирських перевезень (наступного року сторони обміняються 2200 дозволами) і для перевезень в або з третіх країн (Україна отримає 10 тис. дозволів на 2023 рік).

"Двостороннє скасування дозволів на міжнародні вантажні перевезення, відкриття кілька днів тому залізничної ділянки "Березине - Басарабяска", що не працював понад 20 років — це прекрасні приклади співпраці в транспортній сфері, посилення взаємодії між Україною та Молдовою. Тепер наше завдання - максимально використовувати нові можливості для посилення економік наших країн перед загрозами, які несе російська військова агресія і російська політика загалом", — цитують у повідомленні міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.