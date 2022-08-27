Економіка

07:53 27.08.2022

З українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції

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З українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції

Від початку роботи "зернового коридору" з українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу, повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

"У рамках реалізації Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування, за 26 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшли 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на суботу.

У п'ятницю вранці з порту Чорноморськ вийшли 4 судна, якими було відправлено 133 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії до портів Судану, Індії, Єгипту та Туреччини.

"За тиждень роботи "зернового коридору" порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 362 тис тонн пшениці, кукурудзи, ріпаку, олії, сої та ячменю, які попрямують до портів Іспанії, Ізраїлю, Німеччини та Туреччини. Водночас 13 суден із 294 тис. тонн пшениці, олії, сої, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Лівії, Нідерландів, Ізраїлю, Індії, Єгипту, Туреччини, Німеччини та Судану", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #зерно #порт #коридор

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