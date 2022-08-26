Трастовий фонд відновлення може запрацювати вже в середині 2023 року

Трастовий фонд відновлення може запрацювати вже в середині 2023 року, повідомила заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Ганна Юрченко під час презентації Реєстру пошкодженого та знищеного майна у п'ятницю.

Чиновник нагадала, що основними донорами висунуто ідею створення трастового фонду, який функціонуватиме під егідою Світового банку.

"Це дуже хороша ідея, адже в такому разі реалізація проєктів буде виключно за найкращими європейськими практиками, у частині закупівель, контрактів, організації процесів тощо. Усі проєкти будуть знаходитися на платформі (Реєстрі пошкодженого та знищеного майна). За попередніми домовленостями донорів уряду України цей трастовий фонд може запрацювати вже з середини наступного року", - повідомила Юрченко.

Вона додала, що за цей час основним завданням є "прибрати вузькі місця". Зокрема, удосконалити систему Prozorro, оновити нормативну базу та будівельні норми, підготувати спеціалістів тощо.