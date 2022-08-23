Економіка

16:29 23.08.2022

City One Development готує новий проєкт житлового комплексу з урахуванням підвищених вимог безпеки

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City One Development готує новий проєкт житлового комплексу з урахуванням підвищених вимог безпеки

City One Development готова стартувати з новим проєктом житлового комплексу та створює його з урахуванням підвищених вимог безпеки, повідомив президент групи компаній City One Development Валерій Кодецький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми постійно аналізуємо ситуацію. У жодному разі не можна говорити, що люди звикають жити у воєнних умовах, але вони вже будують свої плани в житті, виходячи з актуальної ситуації. У зв'язку з цим я бачу новий попит, але на якісно новий продукт ", – повідомив Кодецький.

За його оцінкою, Київ сьогодні є точкою тяжіння міграційних потоків, стимулювати ринок зможе і анонсована урядом оновлена програма "Доступна іпотека".

"Виведення нового продукту на ринок - серйозний ризик для девелопера. Проте, враховуючи відповідні ризики воєнного часу, ми готуємо новий проєкт", - повідомив Кодецький.

За його словами, концепція передбачає закритий комплекс, із посиленим конструктивом, із бомбосховищем.

"Висотність на цьому етапі не принципова. Це комплекс середньої забудови, зі своєю системою безпеки як зовнішньою, так і внутрішньою. Ми доопрацьовуємо певний функціонал: вбудовуємо в кожній квартирі кімнати безпеки – так звані приховані панічні кімнати", - повідомив Кодецький.

Під час створення концепції вивчався досвід країн, де такі рішення вже реалізовано. Кімната безпеки – невелике приміщення з вентиляцією та посиленими конструкціями. У такій захищеній кімнаті людина може провести деякий час до підходу допомоги у разі екстреної ситуації.

Бомбосховище займатиме частину підземного паркінгу майбутнього комплексу.

"Створюємо наскільки можливо комфортний та функціональний простір. Додаємо кімнати відпочинку, харчоблоки, санвузли, душові, кімнати матері та дитини.

Хочу наголосити, що такі рішення несуттєво впливають на подорожчання проєкту”, - повідомив Кодецький.

На його думку, війна не вб'є тренд на тераси та інші відкриті простори, які привніс ковід на ринок житлової нерухомості.

"Візуально фасади не зміняться. Головними, безумовно, залишаться безпека та комфорт проживання. Водночас акцент буде на посиленні конструктиву, змінах в інженерії та у функціоналі. Я не вважаю, що війна є приводом робити нудні похмурі фасади. Як і не бачу потреби робити, наприклад, вузькі вікна, від ракети вони не врятують. Безпеку гарантує функціонал будівлі, наявність кімнат безпеки, логістика, розуміння, як можна залишити те чи інше приміщення у разі потенційної загрози", - вважає Кодецький.

Заснована у 2010 році інвестиційно-девелоперська компанія City One Development реалізує комплекс послуг у сфері створення та розвитку об'єктів нерухомості. Серед проєктів компанії – "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобір".

Портфель реалізованих проєктів налічує понад 900 тис. кв. м, на етапі будівництва понад 600 тис. кв. м.

Теги: #нерухомість #city_one_development

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