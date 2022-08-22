Економіка

19:44 22.08.2022

"Укренергомашини" мають намір створити філію у Львові або Ужгороді

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АТ "Українські енергетичні машини" ("Укренергомашини", раніше - "Турбоатом" та "Електроважмаш", Харків) має намір створити відокремлений підрозділ – філію у Львові чи Ужгороді, випливає з порядку денного для позачергових зборів акціонерів компанії.

Згідно з публікацією "Укренергомашин" у системі розкриття інформації НКЦПФР, питання про створення філії внесено до порядку денного дистанційних зборів, запланованих на 22 вересня, при цьому проєктами рішення передбачено або створення Ужгородської філії, або Львівської філії "Укренергомашин".

Окрім цього, збори планують ухвалити рішення про надання попередньої згоди на укладання договорів з АТ "Євразійська енергетична корпорація" на реконструкцію турбінного та генераторного обладнання №№7-8 ТЕС "Аксу" (загальною граничною сукупною вартістю $79 млн), а також з ТОВ "Екібазстузька" ГРЕС-1 ім.Булата Нуржанова" загальною граничною вартістю $52 млн.

Акціонери також планують розглянути питання щодо вибору (заміни) депозитарної установи, при цьому обирати планується між "ТАСкомбанком" та "Укргазбанком".

АТ "Укренергомашини" єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Компанія також випускає, зокрема, електродвигуни для залізничного та міського транспорту (номенклатура "Електроважмашу").

У 2021 році компанія отримала майже 7 млн грн чистого прибутку, тоді як роком раніше прибуток "Турбоатому" становив 226,53 млн грн. На момент приєднання "Електроважмаш" був збитковим (у 2020 році збиток становив 451 млн грн).

Кабмін у жовтні 2021 року вирішив передати до свого управління 75,224% акцій "Укренергомашин", що належать державі, після завершення процедури приєднання до нього "Електроважмашу".

До кінця 2021 року державі належало 75,2241% статутного капіталу АТ, пов'язаному з підприємцем Костянтином Григоришиним інвестфонду "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент" - 15,3416% акцій, громадянинові РФ Валерію Валандіну - 5,598% акцій (раніше цим пакетом володіла зареєстрована на Кіпрі Biscone Ltd., афілійована з російським холдингом "Силові машини" Олексія Мордашова).

 

 

Теги: #філія #укренергомашини

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