Окупанти відбирають у фермерів із тимчасово окупованих територій мільйони тонн нового врожаю – міністр Сольський

Російські окупанти позбавляють українських фермерів на тимчасово окупованих територіях урожаю нового сезону, загальний обсяг вилученої сільгосппродукції може обчислюватись мільйонами тонн.

Цей "бізнес" налагодили чиновники-силовики високого рівня із РФ із залученням колаборантів, урожай вилучають шляхом грабежів, розбою, шахрайства та примусу, розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час всеукраїнського телевізійного марафону у вівторок.

"Минулого року на територіях, які сьогодні окуповані, урожай загалом був близько 20 млн тонн зернових та олійних культур. Ці регіони традиційно мали багато озимих пшениці та ячменю, які одними з перших збирали в Україні влітку. Це означає, що обсяги зловживань щодо нового врожаю обчислюються там мільйонами тонн. Це злочини різного характеру, але в будь-якому разі – розкрадання", – наголосив міністр.

За його словами, першими під "приціл" окупантів потрапляють фермери з активною проукраїнською позицією, а також сільгоспвиробники, які відмовилися перереєструвати діяльність та співпрацювати з окупаційною владою.