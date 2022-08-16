Економіка

11:20 16.08.2022

Окупанти відбирають у фермерів із тимчасово окупованих територій мільйони тонн нового врожаю – міністр Сольський

1 хв читати
Окупанти відбирають у фермерів із тимчасово окупованих територій мільйони тонн нового врожаю – міністр Сольський

Російські окупанти позбавляють українських фермерів на тимчасово окупованих територіях урожаю нового сезону, загальний обсяг вилученої сільгосппродукції може обчислюватись мільйонами тонн.

Цей "бізнес" налагодили чиновники-силовики високого рівня із РФ із залученням колаборантів, урожай вилучають шляхом грабежів, розбою, шахрайства та примусу, розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час всеукраїнського телевізійного марафону у вівторок.

"Минулого року на територіях, які сьогодні окуповані, урожай загалом був близько 20 млн тонн зернових та олійних культур. Ці регіони традиційно мали багато озимих пшениці та ячменю, які одними з перших збирали в Україні влітку. Це означає, що обсяги зловживань щодо нового врожаю обчислюються там мільйонами тонн. Це злочини різного характеру, але в будь-якому разі – розкрадання", – наголосив міністр.

За його словами, першими під "приціл" окупантів потрапляють фермери з активною проукраїнською позицією, а також сільгоспвиробники, які відмовилися перереєструвати діяльність та співпрацювати з окупаційною владою.

Теги: #зерно #фермери #окупація #сольський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 16.08.2022
Освітній омбудсмен не бачить системної політики Міносвіти України щодо підтримки вчителів на окупованих територіях

Освітній омбудсмен не бачить системної політики Міносвіти України щодо підтримки вчителів на окупованих територіях

18:49 15.08.2022
Окупанти самі обстрілюють зайнятий ними Енергодар – голова Нікопольської райадміністрації

Окупанти самі обстрілюють зайнятий ними Енергодар – голова Нікопольської райадміністрації

14:30 15.08.2022
Російські окупанти вкрали 200 тис. тонн урожаю в агрохолдингу HarvEast - ЗМІ

Російські окупанти вкрали 200 тис. тонн урожаю в агрохолдингу HarvEast - ЗМІ

08:18 15.08.2022
Кількість суден, що зайшли в Україну за агропродукцією, зросла з чотирьох до шести і до вересня очікується ще мінімум десять

Кількість суден, що зайшли в Україну за агропродукцією, зросла з чотирьох до шести і до вересня очікується ще мінімум десять

16:59 14.08.2022
В Ефіопію з України вийшов перший зерновоз, зафрахтований ВПП ООН - голова Одеської обладміністрації

В Ефіопію з України вийшов перший зерновоз, зафрахтований ВПП ООН - голова Одеської обладміністрації

14:28 13.08.2022
До Італії з України прибув перший корабель з вантажем кукурудзи та сої

До Італії з України прибув перший корабель з вантажем кукурудзи та сої

18:02 11.08.2022
Зерновоз із Африки 12 серпня прибуде до морпорту "Південний" для навантаження пшениці

Зерновоз із Африки 12 серпня прибуде до морпорту "Південний" для навантаження пшениці

13:31 11.08.2022
Мер Маріуполя: Близько десяти людей минулого тижня загинули в черзі на виїзд із міста

Мер Маріуполя: Близько десяти людей минулого тижня загинули в черзі на виїзд із міста

12:33 11.08.2022
Зернотрейдер "Прометей" отримав партію із 19 автотягачів для перевезення сільгосппродукції

Зернотрейдер "Прометей" отримав партію із 19 автотягачів для перевезення сільгосппродукції

10:02 11.08.2022
Друге судно під завантаження зерном прибуло до морпорту "Чорноморськ"

Друге судно під завантаження зерном прибуло до морпорту "Чорноморськ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

Глава Мінфіну знизив оцінку зовнішньої допомоги у серпні до $5 млрд і констатує невизначеність із МВФ

ВР ухвалила закон про "митний безвіз"

Група відомих економістів закликає Україну змінити економічний курс за умов затягування війни

Україна відновила резервну лінію електроживлення Запорізької АЕС – МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Активність ринку оренди квартир у Києві відновилася до рівня 23 лютого

Гирло Бистре на Дунаї відкрилося для проходу суден

Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

Надходження на рахунки неплатоспроможних банків у липні зросли до 162,5 млн грн

Глава Мінфіну знизив оцінку зовнішньої допомоги у серпні до $5 млрд і констатує невизначеність із МВФ

Рада планує законодавчо закріпити поняття "мобінг"

ВР ухвалила закон про "митний безвіз"

ВР продовжила "податкову амністію" на півроку - депутат

Рада підтримала законопроєкт про захист прав інвесторів нового житла

Група відомих економістів закликає Україну змінити економічний курс за умов затягування війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА