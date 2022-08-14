Ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні в середньому збільшилися на 1,5 п. п. – НБУ

Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, становить 8,1% річних, що на 1,5 процентного пункту (п.п.) вище рівня червня і на 2,4 п. п. - рівня травня, коли був досягнутий історичний мінімум такої ставки, йдеться в інформації Нацбанку України (НБУ) на його сайті.

Згідно з нею, загалом за перші сім місяців цього року ставка за депозитами в нацвалюті збільшилася всього на 0,9 п. п.

Водночас ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у липні знизилася на 0,4 п. п., до 22,7% річних, а за півріччя вона впала на 11 п. п.

Ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні, після зростання в травні на 0,2 п.п. і в червні на 0,1 п. п. в липні додала ще 0,2 п. п. – до 0,9%.

Щодо корпоративного сектора, то ставка за новими гривневими депозитами в липні збільшилася на 0,6 п.п. – до 7,8%, а за валютними – на 0,4 п. п., до 1,5% річних.

Водночас середня ставка виданих у липні гривневих кредитів корпоративному сектору знизилася на 0,5 п.п. – до 17,8%, а за валютними залишилася на рівні 4,5%.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні, знизити тиск на міжнародні резерви країни і боротися з інфляцією, яка за підсумками травня досягла 18% в річному вимірі, а за підсумками червня – 21,5%.

Нацбанк розраховує, що банки також збільшать ставки за депозитами, тоді як зростання ставок за кредитами не буде настільки суттєвим.