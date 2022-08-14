Економіка

14:18 14.08.2022

Уряд вніс до Ради законопроєкт про відновлення акцизу на пальне – депутат

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Уряд вніс до Ради законопроєкт про відновлення акцизу на пальне – депутат

 Уряд України пропонує Верховній Раді відновити стягнення акцизного збору для всіх видів палива без винятку, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Щодо повернення ПДВ на паливо до 20% (зараз 7%) поки що невідомо, чи є у фінальному тексті", – написав він у телеграм-каналі у неділю.

Згідно з інформацією на сайті Ради, у неділю зареєстровано два урядових законопроєкти: "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу про ставки акцизного податку" (№7668) і "Про внесення зміни до Закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" про використання коштів Державного дорожнього фонду" (№7669).

Водночас тексти законопроєктів поки що відсутні.

Як повідомлялося, в середині березня цього року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на паливо. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, нульовий акциз встановлюється на бутан, ізобутан, скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази, важкі дистиляти (газойль), інші нафтопродукти, інші бензини, бензини моторні.

Крім того, операції з постачання на митну територію України та ввезення на неї бензинів моторних, важких дистилятів і скрапленого газу, а також нафти або нафтопродуктів сирих, отриманих з бітумінозних порід, оподатковуються за ставкою 7%.

Наприкінці квітня була зроблена перша спроба скасувати ці пільги, проте від неї відмовилися.

Голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" тиждень тому зазначив, що був би обережний з рішенням про скасування податкових пільг на паливо, хоча практика і показала, що це було помилкове рішення.

"Скасування податків на паливо призвело до того, що на цьому заробили імпортери, які не знизили свої ціни на повну суму скасованого податку. Але якщо ми зараз з вами відновимо ці податки, за це заплатять не імпортери, а споживач. Бо вони (імпортери) перекладуть це на плечі споживачів, і це також очевидно", – пояснив свою нинішню позицію Гетманцев, що спершу початку виступав проти цих пільг.

За його словами, це питання має продискутуватися, як і запровадження додаткового імпортного збору, пропоноване Національним банком і підтримане заступником керівника Офісу президента з економічних питань Ростиславом Шурмою, яке зараз активно обговорюється в уряді.

"Ми очікуємо від уряду розрахунків і конкретної моделі, і тоді будемо обговорювати це у Верховній Раді і ухвалювати рішення. Я не кажу про те, що цього не буде, тому що популярних рішень в ситуації, що склалася сьогодні не залишилося", – сказав глава комітету.

 

Теги: #паливо #пдв #железняк

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