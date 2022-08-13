Мінфін Латвії покращив прогноз зростання ВВП країни в 2022 році до 2,8%, інфляції - погіршив до 16,5%

Міністерство фінансів Латвії підвищило прогноз зростання економіки країни в 2022 році до 2,8% з 2,1%, що очікувалися в березні, повідомили агентству BNS у відомстві.

З початком розробки державного бюджету на 2023 рік Мінфін поновив прогнози макроекономічних показників на 2022-2025 роки.

Прогноз на поточний рік покращено з урахуванням відновлення економіки після зняття обмежень через COVID-19 та обмеженого впливу ситуації в Україні у першому півріччі цього року. При цьому відомство очікує, що у другому півріччі через торгові обмеження та різке зростання цін розвиток економіки значно сповільниться, а наступного року зростання ВВП становитиме лише 1% (березневий прогноз - 3,5%). У середньостроковій перспективі очікується збільшення темпів зростання внутрішнього валового продукту (до 3,4% до 2025 року).

Мінфін значно погіршив прогноз щодо інфляції на 2022 та 2023 роки. Як очікується, поточного року інфляція досягне 16,5%, а 2023 року сповільниться до 6,5% (березневий прогноз – 8,5% та 3,5% відповідно).

Як повідомлялося, за даними Центрального статистичного управління, у 2021 році ВВП Латвії зріс на 4,5%.

Середньорічна інфляція в Латвії минулого року становила 3,3%.