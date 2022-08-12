Економіка

23:46 12.08.2022

Мінекономіки створило з ініціативи Зеленського Економічний штаб

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Міністерство економіки з ініціативи президента України Володимира Зеленського створило Економічний штаб під керівництвом першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко із залученням провідних експертів галузей, який збиратиметься щотижня.

"Одразу хочу запевнити: Економічний штаб створений не для розмов, а для дій. Насамперед для оперативного вирішення тактично-економічних викликів країни, яка воює", - наведено в повідомленні Мінекономіки в п'ятницю слова Свириденко.

Зокрема, центр працюватиме над вирішенням таких питань, як бронювання та закордонне відрядження співробітників комерційних підприємств; пришвидшення руху товарів на митниці; стимулювання аграрного бізнесу; страхування воєнних ризиків; створення робочих місць для людей, які втратили їх через війну.

Штаб збиратиметься щотижня, щоб оцінити результати роботи та напрацювати нові рішення щодо оперативних питань.

Серед експертів Економічного штабу співзасновник та директор економічних програм "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін, голова Korn Ferry Роман Бондар, президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук, виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, координатор програми "Велике будівництво" Юрій Голик, професор у Департаменті економіки Каліфорнійського університету Берклі Юрій Городниченко.

Крім того, у складі штабу названі партнер Deloitte Єгор Григоренко, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач, керуючий партнер McKinsey & Company в Україні Олександр Кравченко, виконавчий директор Центру економічного відновлення та радник прем'єра Кирило Криволап, керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Також серед експертів названі президент Київської школи економіки (KSE) та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов, президент "Євроіндекс" Валерій Пекар, представник України в МВФ Владислав Рашкован, член наглядової ради Ощадбанку Олександр Роднянський, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та керуючий партнер EY Богдан Ярмоленко.

Серед представників влади в Економічному штабі заступники голови Офісу президента Кирило Тимошенко та Ростислав Шурма, а також перший заступник глави Мінекономіки Денис Кудін.

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