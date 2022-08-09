Економіка

14:07 09.08.2022

За 9 днів роботи зернового коридору з портів України вийшло 12 суден, одне увійшло під завантаження – АМПУ

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За 9 днів роботи зернового коридору з портів України вийшло 12 суден, одне увійшло під завантаження – АМПУ

За дев'ять днів роботи зернового коридору, який діє у рамках Стамбульських домовленостей щодо вивезення продукції АПК з України, з морпортів країни вийшло 12 суден із 370 тис. тонн агропродукції, а одне зайшло під навантаження.

Зерновози з портів "Одеса, "Чорноморськ" та "Південний" попрямували до семи країн світу, повідомляється на фейсбук-сторінці Адміністрації морських портів України (АМПУ) у вівторок.

"Планомірно рухаємося до наміченого амбітного плану – перевалки трьох і більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси", - цитує установа свого керівника Олексія Вострікова.

АМПУ уточнила, що вранці 9 серпня з порту Чорноморськ вийшли два судна із сумарним обсягом продовольства в 70 тис. тонн – судно Rahmi Yagci доставить до Туреччини 5,3 тис. тонн продовольства, а балкер Ocean Lion класу Panamax – близько 65 тис. тонн кукурудзи до Південної Кореї.

Першим у рамках ініціативи з вивезення зерна з України вийшло судно "Разоні" під прапором Сьєрра-Леоне 1 серпня і пройшло "зерновим коридором" з порту "Одеса". На його борту перебуває близько 27 тис. тонн кукурудзи. Воно прибуло до Стамбула 2 серпня і мало вирушити до Лівану. Проте напередодні українське посольство у Бейруті повідомило, що ліванський замовник відмовився від цього зерна у зв'язку із затримками у постачанні.

Наразі "Разоні" стоїть на якорі в турецькому Мерсіні. Триває пошук покупця.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

 

Теги: #зерно #ампу #порти

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