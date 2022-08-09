На Луганщині на межі закриття підприємства вугільної галузі, окупанти запрошують на роботу в шахтах росіян із сусідніх областей - Гайдай

У Сорокиному, Ровеньках та Довжанську Луганської області на межі закриття підприємства вугільної галузі, захоплені Росією у 2014 році, працівників мобілізують на фронт, а на роботу окупанти почали запрошувати чоловіків із сусідніх областей РФ, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Шахти Луганщини опинилися на межі закриття. Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ (Свердловськ).

"Майже всіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, уже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка – ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Усі знають, що з фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств", - зазначив голова ОВА.

За його словами, наразі окупанти почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей Росії. Ситуація наближається до катастрофічної.

Водночас ворог застосовує все наявне озброєння, щоб змусити Збройні сили України зосередити основні зусилля саме на Луганщині та не допустити жодних маневрів. Лише минулої доби наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста та села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу восьми населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару, здійснили дві спроби танкових атак, обстріляли з мінометів населені пункти.