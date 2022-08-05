НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки

Національний банк України (НБУ) дозволив фінустановам, авторизованим для надання послуги з емісії платіжних інструментів, випускати платіжні картки.

Відповідні зміни ухвалено згідно з постановою правління НБУ №164 від 29 липня 2022 року, яку оприлюднено на сайті регулятора.

"Ключовим нововведенням є надання права здійснювати емісію платіжних коштів та еквайринг не лише банкам, а й небанківським фінустановам. Якщо раніше лише банки мали право випускати платіжні картки Visa, то тепер інші установи, авторизовані НБУ для надання послуги з емісії платіжних інструментів, отримають таку можливість", – прокоментувала віцепрезидент, регіональний менеджер Visa в Україні та Молдові Світлана Чирва агенції "Інтерфакс-Україна"

За її словами, такий підхід до регулювання питання випуску карток дозволить розширити перелік учасників на цьому ринку, позитивно стимулювати розвиток нових карткових продуктів та пропозицій для кінцевих споживачів.