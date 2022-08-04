Мінсоцполітики вигідне підвищення мінімальної зарплати, але необхідно консультуватися з роботодавцями - Жолнович

Міністерству соціальної політики вигідне підвищення мінімальної заробітної плати, але необхідно консультуватися з роботодавцями, наскільки це можливо та підйомно для них, повідомляє міністр Оксана Жолнович.

"Сьогодні питання зайнятості, праці, зокрема й питання мінімальної заробітної плати, перебувають у віданні Міністерства економіки. Я можу прогнозувати, що ми будемо дотримуватися цих гарантій, але нам потрібно буде проводити консультації з роботодавцями", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи відбудеться заплановане підвищення мінімальної зарплати в жовтні до 6,7 тис. грн.

За словами міністра, мінімальна зарплата, з одного боку, є гарантією для людей, але з іншого боку – це фіскальний маркер, бо з підвищенням збільшується кількість податків.

"Для Міністерства соціальної політики збільшення мінімальної заробітної плати вигідно, тому що одразу збільшуються відрахування до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та інших наших фондів. Але наскільки це можливо і підйомно для роботодавців - потрібно консультуватися. Сьогодні таке підвищення закладено в бюджеті, і якщо цього не змінити, то воно виконуватиметься. Чи буде внесено проєкт змін до бюджету з тим, щоб заморозити цю цифру, я ще не знаю", - зазначила вона.

Щодо підвищення мінімальної зарплати наступного року міністр заявила, що це питання взаємодії та розмови з бізнесом.

"Якщо ми будемо розуміти, що бізнесу дуже важко, і вони "не потягнуть" серйозного збільшення, то ми будемо шукати можливості підвищувати соціальні стандарти в інші способи. Зокрема так, як це робимо зараз у співпраці з міжнародними організаціями й додатковими виплатами", - констатувала Жолнович.

Як повідомлялося, мінімальна зарплата з 1 січня 2022 року становить 6,5 тис. грн, а з 1 жовтня має підвищитися до 6,7 тис. грн.