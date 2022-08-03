Економіка

19:22 03.08.2022

Уряд затвердив умови забезпечення "Укрфінжитлом" доступної іпотеки

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Уряд затвердив умови забезпечення "Укрфінжитлом" доступної іпотеки

Кабінет Міністрів України затвердив умови забезпечення доступного іпотечного кредитування державною компанією "Укрфінжитло".

Відповідну постанову Кабміну від 2 серпня оприлюднено на його сайті. Вона набирає чинності з 1 жовтня 2022 року.

Згідно з документом, на пільгову іпотеку можуть претендувати такі категорії населення: військовослужбовці-контрактники ЗСУ та працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. Ставка за іпотекою цих категорій громадян становитиме 3% річних.

Для ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей (окрім сімей загиблих захисників, які отримали одноразову грошову допомогу), внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які не мають у власності житлової нерухомості (або мають житло площею менше 52,5 кв. м для сім'ї) з однієї особи +21 кв.м на кожного наступного члена сім'ї), ставка за іпотекою становитиме 7%.

Зазначені категорії громадян мають пріоритетне право на забезпечення житлом.

За умовами програми, початковий внесок становить 20% вартості житла, максимальний термін іпотеки – 240 місяців.

Крім того, житло в іпотеці підлягає обов'язковому страхуванню позичальником від ризиків випадкового знищення чи пошкодження на повну оцінну вартість. За бажанням позичальника додатково можливо застрахувати житло від ризиків пошкодження в результаті військових дій. При цьому страховий тариф за договором не повинен перевищувати 0,25% на рік від вартості предмета іпотеки, а за страхування від ризиків військових дій – 1%.

Кандидати на пільгову іпотеку не повинні мати чинних договорів щодо інших програм доступного житла або пільгових кредитів.

Як зазначено в умовах програми, предметом іпотеки може виступати житло, розташоване на території України, крім об'єктів у зоні бойових дій та тимчасово окупованих територій. Крім того, у програмі не бере участі житло в обласних центрах, прийняте в експлуатацію раніше, ніж за 10 років до дати укладення договору.

Вартість житла не повинна перевищувати оцінної вартості, визначеної кваліфікованим оцінювачем та підтвердженої зареєстрованим у Єдиній базі звітом про оцінку. Вартість майнових прав на житло в об'єктах незавершеного будівництва підтверджується документами забудовника чи продавця нерухомості.

Водночас вартість житла не повинна перевищувати граничну вартість. Так, гранична вартість 1 кв. м у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові не повинна перевищувати опосередковану вартість будівництва, визначену Мінрегіоном та збільшену у 2,5 раза; для міст із населенням понад 300 тис., а також населених пунктів на відстані до 15 км від Києва та обласних центрів – у 2 раза; з населенням 100-300 тис. – у 1,75 раза; інших населених пунктів – без застосування коефіцієнта.

Перевищення граничної вартості покривається позичальником за рахунок першого внеску.

Зразок генерального договору, що визначає умови, процедуру та порядок надання та обслуговування кредитів, та укладеного між "Укрфінжитлом" та спеціалізованою фінустановою/банком затверджується Мінекономіки.

 

 

 

Теги: #уряд #іпотека

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