Верховна Рада створила ТСК з розгляду питань порушення законодавства, що призвели до кризових явищ на енергоринку України

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з попереднього розгляду питань порушення законодавства, що призвели до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та в період збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №7594 у цілому підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Серед завдань ТСК - перевірка реалізації заходів, передбачених указами президента щодо гарантування енергетичної безпеки, а також заходів щодо створення страхового запасу природного газу, підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років.

Верховна Рада визначила, що термін діяльності комісії становить один рік від дня її створення, а звіт про виконану нею роботу буде заслухано на пленарному засіданні не пізніше ніж через півроку.

Головою комісії призначили Олексія Кучеренка (фракція "Батьківщина"), а його заступником - Андрія Жупанина (фракція "Слуга народу").

Крім них, згідно з пропозиціями депутатських фракцій та груп, до персонального складу ТСК увійшли Давид Арахамія, Вікторія Кінзбурська, Олексій Красов, Олексій Леонов, В'ячеслав Медяник, Олена Мошенець, Остап Шипайло (всі зі "Слуги народу") та Андрій Кіт (група "Довіра").

Водночас у висновках головного комітету зазначається, що від фракцій "Європейська солідарність" та "Голос", а також від груп "Партія "За майбутнє", "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України" не надходило пропозицій щодо складу ТСК.