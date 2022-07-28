Економіка

08:17 28.07.2022

США виділили ЄБРР $500 млн грант для спецфонду реагування на війну в Україні

2 хв читати
США виділили ЄБРР $500 млн грант для спецфонду реагування на війну в Україні

США виділили $500 млн (EUR492,7 млн) донорських коштів для створеного Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) Спеціального фонду кризового реагування на війну в Україні.

"Фінансування надходить у вигляді грантів для підтримки інвестицій. Це важлива віха у зусиллях банку зі збору коштів, унаслідок яких нині для України та постраждалих країн було мобілізовано близько EUR1 млрд", – наголошується у повідомленні банку.

ЄБРР уточнює, що США є одним із засновників банку, його найбільшим акціонером. До цього нового внеску їхнє донорське фінансування сумарно становило понад EUR153 млн.

"Угода про внесок, яку ми підписуємо сьогодні між США та ЄБРР, прийшла якраз вчасно. Ми почнемо використовувати її в Україні та сусідніх країнах, як тільки зможемо", – наводяться у релізі слова президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Згідно з ним, ЄБРР поєднуватиме нові ресурси, надані донорами, з донорським фінансуванням із власного капіталу.

Фінансування буде спрямоване на торговельне фінансування для підтримки потоку товарів першої необхідності, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, надання екстреної ліквідності малим підприємствам, фармацевтичним компаніям та життєво важливим транспортним компаніям, а також на те, щоб українські муніципалітети могли підтримувати основні державні послуги для громадян.

Вкрай важливо, що ЄБРР націлений на гарантування продовольчої безпеки через суттєву підтримку українського сільськогосподарського сектора в сфері посіву, догляду за посівами, збирання врожаю та постачання продовольства.

Фінансування також буде використано для допомоги біженцям у сусідніх країнах і для допомоги муніципалітетам, які їх приймають, зазначається в повідомленні.

Для визначення пріоритетності та ефективного управління донорськими ресурсами, довіреними банку для підтримки України та сусідніх країн, ЄБРР заснував Спеціальний фонд кризового реагування для спрямування донорської допомоги.

Станом на сьогодні, уточнюється у релізі, ЄБРР інвестував EUR650 млн у відповідь на війну з Україною та планує наростити цю суму до EUR1 млрд до кінця року.

 

 

Теги: #сша #єбрр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 28.07.2022
США виділило додаткові $74 млн на гумдопомогу потерпілим від агресії РФ українцям

США виділило додаткові $74 млн на гумдопомогу потерпілим від агресії РФ українцям

08:31 28.07.2022
Байден погодився на ідею обміняти Бута на Грайнер та Вілана

Байден погодився на ідею обміняти Бута на Грайнер та Вілана

22:05 27.07.2022
Блінкен розраховує провести розмову з Лавровим та обговорити долю затриманих у РФ американців, тему експорту українського зерна

Блінкен розраховує провести розмову з Лавровим та обговорити долю затриманих у РФ американців, тему експорту українського зерна

08:04 27.07.2022
США вивчають пропозицію Борреля щодо відновлення СВПД

США вивчають пропозицію Борреля щодо відновлення СВПД

07:42 27.07.2022
Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

07:13 27.07.2022
Розмова президента США та голови КНР може відбутися 28 липня

Розмова президента США та голови КНР може відбутися 28 липня

06:49 27.07.2022
США прагнуть доставити в Україну військове обладнання якнайшвидше

США прагнуть доставити в Україну військове обладнання якнайшвидше

20:24 26.07.2022
Байден завершив курс лікування від COVID-19, але залишається на ізоляції

Байден завершив курс лікування від COVID-19, але залишається на ізоляції

17:08 26.07.2022
Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий лендліз"

Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий лендліз"

15:15 26.07.2022
"Новус Україна" переносить терміни відкриття розподільчого центру, що будується за кредит ЄБРР

"Новус Україна" переносить терміни відкриття розподільчого центру, що будується за кредит ЄБРР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ вирішив продавати валюту і під готівковий сегмент

"Нафтогаз" невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду про відтермінування - НАК

"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

Україна пропонує відстрочити виплати по євробондах "Укренерго" та "Укравтодору" на два роки

Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий лендліз"

ОСТАННЄ

Національний банк працює над вирішенням проблем волонтерів, які виникли після впровадження ліміту для розрахунків за кордоном

В метро Києва тимчасова проблема з оплатою карткою на турнікетах - КМДА

"Укрпошта" випустила нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

НБУ вирішив продавати валюту і під готівковий сегмент

В ІП "Біла Церква" розпочато будівництво заводу, запуск заплановано 1 листопада - засновник UFuture Хмельницький

Рада ухвалила оновлений закон про АТ із можливістю НДУ вести облік часток ТОВ та ТДВ

"Енергоатом" знову готовий запустити взимку усі 15 енергоблоків АЕС – президент компанії

Юристи та фахівці зі страхування найбільше постраждали від кризи на ринку праці

74% новобудов Бучі, Ірпеня та Гостомеля мають невідремонтовані ураження різного ступеня - ЛУН

В Україні до 39% зросла кількість тих, хто втратив роботу, у половини працюючих впала зарплата - соцопитування "Рейтингу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА