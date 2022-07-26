Економіка

18:02 26.07.2022

Кабмін виділив 126,3 млн грн на покриття комунальних послуг у будинках, де в умовах воєнного стану розміщувалися переселенці

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Кабмін виділив 126,3 млн грн на покриття комунальних послуг у будинках, де в умовах воєнного стану розміщувалися переселенці

Кабінет Міністрів виділив 126,3 млн грн на покриття витрат центральних і місцевих органів влади на комунальні послуги, спожиті в будинках, у яких в умовах воєнного стану розміщувалися тимчасово переміщені особи.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, виділено 126 251 856 грн із резервного фонду державного бюджету на покриття витрат за квітень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, навчальних закладів приватної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи.

Теги: #компенсації #переселенці #комунальні_послуги

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