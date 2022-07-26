Економіка

17:20 26.07.2022

"Укрспирт" закликав Раду підтримати "приватизаційний" законопроєкт №7451

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"Укрспирт" закликав Раду підтримати "приватизаційний" законопроєкт №7451

ДП "Укрспирт" закликало народних депутатів підтримати загалом законопроєкт №7451, що дозволить зробити 19 непрацюючих спиртозаводів держпідприємства основою бізнесу приватних підприємців.

Як повідомляється на сайті компанії, всі підприємства з її складу через війну залишилися без доходів, що призводить до невідворотного накопичення "Укрспиртом" боргів.

"Підприємцям потрібні майнові комплекси для виробництв, складських приміщень та офісів, і наші об'єкти є тими майданчиками, яких зараз потребує бізнес. На їхніх територіях є шляхи залізничного сполучення, підведені газ, вода та електроенергія, є сховища. Робота наших виробничих майданчиків та інвестиції в них - це те, що потрібно сьогодні", - цитує ДП свого в.о. директора Віталія Жадобіна.

За його даними, приватизація спиртових активів вирішить багато проблем, зокрема щодо погашення заборгованостей перед працівниками, бюджетом, кредиторами. Водночас у минулі роки було приватизовано 22 об'єкти "Укрспирту". Нині вони – приватні підприємства.

"Укрспирт" нагадав, що законопроєкт №7451 пропонує зробити приватизацію швидшою, зберігаючи прозорість усіх процедур. Так, приватизація з моменту оголошення аукціону до підписання договору триватиме не більше двох місяців, а вся інформація про об'єкти приватизації буде доступна онлайн. Також буде можливість підписання документів за допомогою електронного підпису.

Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства України закликало народних депутатів підтримати у другому читанні та загалом законопроєкт №7451, що запускає процес приватизації спиртозаводів та КХП в Україні в умовах війни, що дозволить підприємцям інвестувати у розвиток відповідних галузей.

Верховна Рада 21 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №7451 про приватизацію, що сприяє процесам релокації під час воєнного стану та економічного відновлення держави після завершення війни.

Серед важливих змін, які пропонує законопроєкт, він дає дозвіл на приватизацію 115 державних підприємств із багаторічними арештами майна за дотримання прав кредиторів. Загалом у списку на приватизацію перебувають 245 підприємств.

Теги: #укрспирт #приватизація

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