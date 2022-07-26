Економіка

17:08 26.07.2022

Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий лендліз"

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Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий лендліз"

Кабінет Міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, підготовка до найскладнішої зими в історії країни триває, і в цій підготовці влада шукає всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

 

Теги: #сша #газ #україна

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