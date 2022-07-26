Економіка

16:47 26.07.2022

Сервіс NOVUS.online перебуває на тестовій стадії

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Сервіс NOVUS.online перебуває на тестовій стадії

Мережа супермаркетів Novus тестує е-коммерс проєкт NOVUS.online, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" операційний директор Novus Олексій Панасенко.

"Ми розвиваємо е-коммерс з минулого року. У нас є партнер, Zakaz.ua. Ми дійшли тієї стадії, коли почали запускати власний проєкт NOVUS.online. Зараз цей сервіс перебуває на тестовій стадії, але ми плануємо активний розвиток найближчим часом. Поки що рано говорити про результати, але ми бачимо інтерес до таких продуктів. Упевнений: згодом ми зможемо скласти гідну конкуренцію в цьому напрямі колегам по ринку", - сказав він.

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, у тому ж році відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на липень 2021 року, власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначені Марина Познякова, Агне Рузгієне, Раймондас Туменас.

Станом на липень 2022 року мережа в Україні налічує понад 80 Novus та 14 "Мі Маркетів".

Теги: #онлайн #нерухомість #novus

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