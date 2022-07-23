Для оплати праці нардепів додаткові кошти ні з держбюджету, ні з міжнародної допомоги не виділяли

Для оплати праці народних депутатів додаткові кошти ні з держбюджету, ні за рахунок допомоги міжнародних партнерів не виділялися, повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Там пояснили, що законом України "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 9 липня 2022 року передбачено перерозподіл коштів у межах кошторису видатків на забезпечення діяльності парламенту на 2022 рік.

"Фактично ухваленою 19 липня ц. р. постановою "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" встановлено порядок використання перерозподілених коштів. Виконання цієї постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок державного бюджету України", - наголошено в повідомленні.