Економіка

18:59 22.07.2022

Домовленість про розблокування українських морпортів принесе країні $1 млрд валютних надходжень щомісяця – заступник міністра інфраструктури Найєм

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Домовленість про розблокування українських морпортів принесе країні $1 млрд валютних надходжень щомісяця – заступник міністра інфраструктури Найєм

Підписані 22 липня домовленості щодо розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення зерна та продуктів харчування принесуть Україні майже $1 млрд валютної виручки щомісяця, яку буде використано для підтримання економіки та Збройних сил країни, зазначає заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, це також можливість для українських аграріїв експортувати врожай та отримати кошти для підготовки до наступної посівної кампанії.

"Розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій стосовно Росії. Це важливо, оскільки такі намагання та пропозиції неодноразово лунали. Так само досягнуті домовленості щодо розблокування портів ніяк не впливають на дії наших Збройних сил на фронті. Ніяких поступок, перемир'я тощо. Ворог має покинути наші землі та заплатити за всі свої злочини", - написав він у фейсбуці в п'ятницю.

За даними Найєма, українська сторона не підписувала жодних угод із російськими окупантами, документ підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков разом із представниками Туреччини та ООН.

"Підписаний текст домовленостей буде оприлюднено в повному обсязі. Ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує... Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов'язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається", - уточнив заступник міністра.

Він наголосив, що досягнуті домовленості - не черговий "акт доброї волі" росіян.

"Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду", - наголосив Найєм.

Теги: #порти #надходження #розблокування

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