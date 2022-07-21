Україна найбільше зацікавлена у розблокуванні портів та поновленні торгівлі – міністр агрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський запевнив надзвичайного та повноважного посла Арабської Республіки Єгипет в Україні Аймана Елгаммала, що Україна найбільше з-поміж інших країн зацікавлена у розблокуванні її морпортів та відновленні торгових зв'язків із Єгиптом та іншими країнами.

Під час зустрічі 21 липня сторони обговорили ситуацію із експортом українського зерна через повномасштабне вторгнення РФ, та визначили можливі подальші кроки у вирішенні проблеми постачання української пшениці до Єгипту, повідомляється на сайті Мінагрополітики у четвер.

"Єгипет прагне відновити співпрацю якнайшвидше. Війна в Україні негативно вплинула на продовольчу безпеку. Щорічне споживання пшениці в нашій країні становить 12 млн тонн, з них 6-7 млн тонн імпортувалися з України", - цитує міністерство представника Єгипту в повідомленні.

За даними Елгаммала цього року врожай пшениці в Єгипті очікується на рівні 7,5 млн тонн, а решту 4,5 млн тонн буде ввезено з країн Європи. Проте уряд Єгипту сподівається, що це тимчасова ситуація, оскільки відновлення експорту з українських морпортів допоможе стабілізувати ситуацію з продовольством у країні.

Як повідомлялося, минулого тижня на чотиристоронніх переговорах між Україною, Туреччиною, ООН і РФ із розблокування українських морпортів учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі і досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

На зустрічі було узгоджено основні технічні питання, такі як спільний контроль у пунктах призначення та гарантування безпеки судноплавства на перевалочних коліях.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне домогтися підписання угоди щодо українського зерна цього тижня.