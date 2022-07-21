Економіка

15:01 21.07.2022

Україна найбільше зацікавлена у розблокуванні портів та поновленні торгівлі – міністр агрополітики

2 хв читати
Україна найбільше зацікавлена у розблокуванні портів та поновленні торгівлі – міністр агрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський запевнив надзвичайного та повноважного посла Арабської Республіки Єгипет в Україні Аймана Елгаммала, що Україна найбільше з-поміж інших країн зацікавлена у розблокуванні її морпортів та відновленні торгових зв'язків із Єгиптом та іншими країнами.

Під час зустрічі 21 липня сторони обговорили ситуацію із експортом українського зерна через повномасштабне вторгнення РФ, та визначили можливі подальші кроки у вирішенні проблеми постачання української пшениці до Єгипту, повідомляється на сайті Мінагрополітики у четвер.

"Єгипет прагне відновити співпрацю якнайшвидше. Війна в Україні негативно вплинула на продовольчу безпеку. Щорічне споживання пшениці в нашій країні становить 12 млн тонн, з них 6-7 млн тонн імпортувалися з України", - цитує міністерство представника Єгипту в повідомленні.

За даними Елгаммала цього року врожай пшениці в Єгипті очікується на рівні 7,5 млн тонн, а решту 4,5 млн тонн буде ввезено з країн Європи. Проте уряд Єгипту сподівається, що це тимчасова ситуація, оскільки відновлення експорту з українських морпортів допоможе стабілізувати ситуацію з продовольством у країні.

Як повідомлялося, минулого тижня на чотиристоронніх переговорах між Україною, Туреччиною, ООН і РФ із розблокування українських морпортів учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі і досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

На зустрічі було узгоджено основні технічні питання, такі як спільний контроль у пунктах призначення та гарантування безпеки судноплавства на перевалочних коліях.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне домогтися підписання угоди щодо українського зерна цього тижня.

Теги: #агрополітика #сольський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 23.05.2022
Продовольчу кризу у світі всі відчують у липні - міністр Сольський

Продовольчу кризу у світі всі відчують у липні - міністр Сольський

12:59 09.05.2022
Посівна в Україні відстає від минулорічної на 20-30%, стан посівів значно гірший – міністр Сольський

Посівна в Україні відстає від минулорічної на 20-30%, стан посівів значно гірший – міністр Сольський

16:18 15.04.2022
Україна має запаси базового продовольства на декілька років - міністр агрополітики

Україна має запаси базового продовольства на декілька років - міністр агрополітики

18:54 26.03.2022
Критичних перешкод для посівної в Україні немає, проблема з вивезенням урожаю – міністр

Критичних перешкод для посівної в Україні немає, проблема з вивезенням урожаю – міністр

18:25 24.01.2022
Українська аграрка розвивається і без дотацій, але держпідтримкою ми хочемо "спровокувати" пришвидшення росту – голова комітету Ради Сольський

Українська аграрка розвивається і без дотацій, але держпідтримкою ми хочемо "спровокувати" пришвидшення росту – голова комітету Ради Сольський

16:16 24.01.2022
Розвиток трудомістких галузей АПК на площі 150-200 тис. га дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі – голова парламентського комітету Сольський

Розвиток трудомістких галузей АПК на площі 150-200 тис. га дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі – голова парламентського комітету Сольський

11:24 30.06.2021
Міністр агрополітики оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі

Міністр агрополітики оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі

16:33 25.06.2021
Посол Корнійчук поінформував главу Мінагрополітики про ключові напрямки співпраці з Ізраїлем

Посол Корнійчук поінформував главу Мінагрополітики про ключові напрямки співпраці з Ізраїлем

20:02 01.02.2021
"Слуга народу" перенесла розгляд питання щодо Сольського до проведення відповідної зустрічі в Офісі президента

"Слуга народу" перенесла розгляд питання щодо Сольського до проведення відповідної зустрічі в Офісі президента

19:55 06.09.2019
Держпідтримку АПК буде переглянуто в бік збільшення програм із викупу земель

Держпідтримку АПК буде переглянуто в бік збільшення програм із викупу земель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС забороняє імпорт золота з РФ, включаючи ювелірні вироби, але спрощує транзакції з продукцією російського АПК

Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

НБУ очікує падіння ВВП України у 2022 році на третину і зростання в 2023-2024 роках на 5-6% за умови відкриття портів

Глава Мінфіну України очікує у липні понад $3 млрд зовнішнього фінансування та $16-17 млрд до кінця року

Українське зерно експортуватимуть через морпорти "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" - нардеп

ОСТАННЄ

ЄС забороняє імпорт золота з РФ, включаючи ювелірні вироби, але спрощує транзакції з продукцією російського АПК

Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

НБУ очікувано зберіг облікову ставку на рівні 25% і прогнозує її на цьому рівні щонайменше до II кв.-2024

НБУ очікує падіння ВВП України у 2022 році на третину і зростання в 2023-2024 роках на 5-6% за умови відкриття портів

Глава Мінфіну України очікує у липні понад $3 млрд зовнішнього фінансування та $16-17 млрд до кінця року

Глава Мінфіну України розраховує на успіх пропозиції щодо дворічного відстрочення виплат

Підсумки пропозиції України про відтермінування виплат за євробондами та ВВП-варантам будуть відомі 10 серпня

Співвласники ритейлера АТБ передали ЗСУ 100 пікапів – гендиректор

Google трансформує Google Pay у "Google Гаманець" в Україні

Українське зерно експортуватимуть через морпорти "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА