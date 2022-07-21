Глава Мінфіну України очікує у липні понад $3 млрд зовнішнього фінансування та $16-17 млрд до кінця року

Україна з початку війни отримала близько $13 млрд зовнішнього фінансування, зокрема у червні - $4,4 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону у четвер.

"На цей місяць отримаємо або очікуємо понад $3 млрд. До кінця року йдеться про від $16 млрд до $17 млрд із урахуванням вже отриманого", - сказав він.

Глава Мінфіну наголосив, що уряд намагається утримувати щомісячний дефіцит бюджету в межах $5 млрд.

"І навіть ухвалювати необхідні рішення, щоб ця рамка звужувалась", - додав він.

За його словами, йдеться не про підвищення податків, а про розширення податкової бази.

Водночас Марченко зазначив, що поки що країна не може обійтися без часткового фінансування держбюджету Національним банком за рахунок викупу військових облігацій.

"Ці умови створені тим, що у нас війна. Ми не можемо фінансувати нашу армію за рахунок зовнішніх джерел: грантів та кредитів. Наші партнери не дають нам на військову кампанію коштів. Тому військову кампанію ми можемо фінансувати або за рахунок податків, або за рахунок, зокрема, викупу облігацій Нацбанком. Це тимчасово вимушений крок в умовах, коли ми воюємо", - пояснив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, НБУ з початку війни безпосередньо профінансував держбюджет через купівлю військових облігацій на 225 млрд грн, зокрема у червні на 105 млрд грн.