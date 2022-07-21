Глава Мінфіну України розраховує на успіх пропозиції щодо дворічного відстрочення виплат
Міністр фінансів України Сергій Марченко прогнозує успішне завершення запропонованої держателям суверенних облігацій угоди щодо відстрочення виплат за ними на два роки з урахуванням наявного взаєморозуміння та взаємоповаги з інвесторами та умов, що склалися внаслідок збройної агресії Росії.
"Процес триватиме три тижні. Сподіваюся, наші попередні розмови з інвесторами дають нам підстави так говорити, інвестори дослухаються до наших пропозицій і погодяться на умови", – сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.
"Думаю, ми знайдемо той компроміс, який потрібен, і отримаємо відстрочку виплати тіла кредиту і відсотків на той час, який ми передбачаємо", – додав Марченко.
Він зазначив, що не є прихильником будь-яких змін умов правил гри, і вважає, що держава має виконувати взяті на себе зобов'язання.
"Але ця (пропозиція України про відстрочку) доцільна і виправдана. У нас п'ять місяців війни, і бойові дії тривають. Це не списання та реструктуризація боргів – це крок щодо проведення проактивної операції управління держборгом", – наголосив глава Мінфіну.
Він знову зазначив, що така операція дасть змогу зберегти понад $5 млрд цього і наступного року, зокрема $1,4 млрд у вересні цього року, що важливо, "враховуючи, як непросто брати нові кредити і гранти".
Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними і терміни погашення на два роки, зберігши поточні ставки дохідності. Після закінчення цього терміну відсотки може бути виплачено одразу або капіталізовано.
Крім того, міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відстрочення виплат за її єврооблігаціями та зміни умов щодо ВВП-варантів.
За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.
У термін до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року – на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року– на $750 млн.
Грубо виплати відсотків за ними та ще 10 випусками єврооблігацій за 24 місяці становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.
Після появи офіційної пропозиції 20 липня єврооблігації України навіть трохи подорожчали, за винятком найкоротших випусків, і нині котируються по 18-19,3% від номіналу з погашенням у 2024-2033 рр., у 2023 році – по 22,8% та у 2024 - 33,4%.