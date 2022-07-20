"Укртрансгаз" та "Метінвест" вироблятимуть польові пічки, саперні кішки для розмінування та полум'ягасники

Гірничо-металургійна група "Метінвест" та оператор газосховищ України "Укртрансгаз" організували спільне виробництво низки виробів для потреб Збройних сил України (ЗСУ) – польові пічки, саперні кішки для розмінування, полум’ягасники тощо.

Згідно з текстом пресрелізу, розданим у середу, "Метінвест" передав понад шість тонн металопродукції, з якої на виробничих потужностях "Укртрансгазу" в найближчі місяці заплановано виготовити близько 5 тисяч виробів, зокрема саперних кішок для дистанційного розмінування територій, різних видів польових печей, полум'ягасників тощо. Їх передадуть військовим підрозділам ЗСУ на лінії фронту.

Також наголошується, що обидві компанії від початку повномасштабної агресії РФ активно підтримують захисників України – ЗСУ та силові підрозділи. Зокрема, "Метінвест" регулярно передає бронежилети, кевларові каски, тактичне обладнання підрозділам ЗСУ, ДСНС, поліції тощо. Металурги освоїли власне виробництво пластин для бронежилетів найвищої якості.

Водночас "Укртрансгаз" самостійно збирає кошти для потреб підрозділів ЗСУ. Також компанія налагодила серійне виробництво металовиробів та за останні місяці виготовила та передала військовим понад 1,6 тис. засобів для примусової зупинки техніки, тисячу саперних кішок та 200 печей різних видів.

"Наш спільний проєкт з групою "Метінвест" – один із найкращих прикладів того, як українські компанії мають об'єднувати свої зусилля для допомоги нашим військовим. "Укртрансгаз" з початку війни за власними кресленнями та розробками створює та передає ЗСУ, ТРО та ДСНС низку виробів з металу, які мають великий попит серед наших захисників. Водночас металопродукція, яку нам передав "Метінвест", дозволяє повністю завантажити виробничі потужності та збільшити продуктивність у рази", - прокоментував спільну діяльність т. в. о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома, якого цитує пресслужба.

У свою чергу, генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що зупинити агресію РФ – мета, яка зараз об'єднує як українців, так і великий бізнес.

"Ми чітко усвідомлюємо, що подолати ворога зможемо лише спільними зусиллями. Тому спільний проєкт з "Укртрансгазом" – це ще один крок до перемоги України. Вірю, що метал "Метінвесту" у поєднанні з майстерністю та знаннями колег з "Укртрансгазу" буде корисним посиленням для бійців. І доки військові на передовій захищають незалежність країни, ми тримаємо оборону на сталевому фронті", – наголосив глава "Метінвесту".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, у Болгарії розташований завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, який може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно управляють компанією.

АТ "Укртрансгаз" є оператором ПСГ України.