Необхідність відтермінування "Нафтогазом" погашення євробондів-2024 та 2026 наразі відсутня - компанія

НАК "Нафтогаз України" підтверджує пропозиції 11 липня щодо відтермінування погашення та відсотків єврооблігацій лише на найближчі два роки, оскільки вони спричинені необхідністю підготуватися до майбутнього опалювального сезону.

"Враховуючи, що пропозиції були ініційовані "Нафтогазом" відповідно до стратегічних цілей уряду на осінньо-зимовий період 2022/2023 років, керівництво "Нафтогазу" вважає, що перенесення термінів погашення основної суми боргу щодо облігацій 2024 та 2026 років на цьому етапі не вимагається , – зазначено у роз'ясненні НАК у біржовому повідомленні у середу.

У ньому "Нафтогаз" нагадує, що згідно з постановою уряду №691 від 17 червня 2022 року компанія має закупити імпортний природний газ обсягом до 5,1 млрд куб. м на загальну суму понад 260 млрд грн (приблизно понад $8,7 млрд через вищу ціну).

"Нафтогаз" також зобов'язаний забезпечувати природним газом найменш захищених споживачів (насамперед населення України) за встановленими цінами, які в багатьох випадках у багато разів нижчі від ринкових цін на природний газ в Україні та Європі. Таким чином, "Нафтогаз" має намір для виконання постанови уряду спрямувати обіговий капітал на купівлю імпорту, а не проводити виплати за облігаціями відповідно до їхніх поточних умов", – зазначила НАК.

Компанія також пояснила, що утримується від сплати власникам облігацій будь-якої винагороди за таке відстрочення, оскільки "додаткові витрати, такі як плата за отримання згоди, збільшать і без того надзвичайно важкий тягар для "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" надаватиме власникам єврооблігацій щоквартальну фінансову інформацію та операційні оновлення протягом 90 днів після кожного кварталу.

Коментуючи пізніше оголошення пропозиції про відстрочку – 11 липня за найближчого терміну виплат та погашення 19 липня, НАК пояснив, що це пов'язано з датою ухвалення постанови уряду №691 17 червня та отриманням усіх необхідних погоджень від держорганів з останнім схваленням, отриманим від Мінфіну 10 липня.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн – 19 липня 2022 року, на цю ж дату припадає виплата відсотків за цими паперами та єврооблігаціями-2024.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори на його затвердження заплановані на 26 липня – у період пільгового періоду, який для євробондів НАК становить 5 робочих днів.