Україна ініціює заморожування виплат за євробондами на 2 роки - ЗМІ

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відстрочку платежів за єврооблігаціями на наступні 24 місяці - тобто до липня 2024 року, повідомляє "Економічна правда" у вівторок із посиланням на одного з учасників засідання.

За словами співрозмовників ЕП, уряд також відклав на такий термін і платежі за ВВП-варрантами, а також пропонує продовжити обмеження максимальної виплати за ними з 2025 року до кінця 2027 року та знизити стелю виплати з 1% ВВП до 0,5% ВВП.

У Міністерстві фінансів агентству "Інтерфакс-Україна" не стали коментувати цю інформацію.

За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку в обігу 13 випусків єврооблігацій України, з яких два у євро, а решта у доларах.

У термін до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України загальною сумою $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року – на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року – на $750 млн.

Приблизно виплати відсотків за ними та ще 10 випусків єврооблігацій за два роки складуть за поточними ставками близько $2,9 млрд.

ЕП зазначає, що це рішення уряду ще підлягає узгодженню з Бюджетним комітетом Ради.

Раніше, 11 липня, з пропозицією про таку дворічну відстрочку всіх виплат за єврооблігаціями, включно з погашенням, звернувся до власників єврооблігацій "Нафтогаз України", що призвело до падіння котирувань суверенних єврооблігацій до історичного мінімуму. За облігації з погашенням у 2024-2033 pp. давали лише від 16,5% до 18,2% від номіналу. Найкоротші облігації з погашенням на початку вересня 2022 року подешевшали на 10,5 процентних пункти (п. п.) - до 37,3% від номіналу, а папери з погашенням у вересні 2023 року впали в ціні до 25,1% від номіналу.

Проте висловлена минулого четверга позиція МВФ про очікування подальшого акуратного обслуговування Україною свого зовнішнього боргу дала змогу помітно відіграти цей обвал. Зокрема, найбільше подорожчали єврооблігації-2022, майже повністю відігравши падіння - до 47% від номіналу.

Щодо паперів із погашенням у 2024-2033 рр., то на кінець тижня вони котирувалися в діапазоні 19%-20,2% від номіналу порівняно з 20,9-22,5% тижнем раніше.

Частково відіграли падіння за четвер-п'ятницю і ВВП-варанти - до 23,5% від номіналу з 21,9% у середу, проте це все одно нижче за рівень минулого тижня - 25,6% і набагато нижче за 38,8%, які за них давали ще на початку червня.

Згідно з умовами ВВП-варрантів, які були випущені в рамках реструктуризації держборгу України в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму близько $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3% або реальний ВВП буде меншим за $125,4 млрд, то виплат за паперами не буде. Якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%.

Таким чином, Україна в 2023 році має виплатити 0,06% ВВП, або близько $120 млн, а з урахуванням викупу Мінфіном близько 20% ВВП-варрантів на ринку - близько $96 млн.

Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року у разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами всередині країни.