Мінфін підвищив ставку річних ОВДП до 14% річних

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок підвищило з 11% до 14% прибутковість річних гривневих облігацій внутрішньої держпозики, водночас зберігши прибутковість більш "коротких" паперів на рівні 9,5-10% річних.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, це дало змогу йому продати річні папери на 1,78 млрд грн, водночас міністерство відхилило 2 із 21 заявки на 3,5 млрд грн (за номіналом), у яких просили ставку до 18% річних.

Крім того, Мінфін відмовився від первинного розміщення дворічних паперів, попит на які становить всього 15,5 млн грн за ставками від 14,5% до 18% річних.

Сумарно на чотирьох результативних аукціонах із гривневих ОВДП у вівторок йому вдалося залучити 1,929 млрд грн порівняно зі 143,5 млн грн тижнем раніше.

Крім того, Мінфін продав ще 6-міс. та 11-міс. доларові облігації на $32,14 млн за трохи підвищеними ставками, які він встановив минулого тижня - відповідно 4% та 4,5% річних, повністю задовольнивши весь попит.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25%, щоб знизити тиск на гривню та збільшити ринкове фінансування бюджету. Однак, незважаючи на заклики Нацбанку, Мінфін до останнього часу відмовлявся підвищити дохідність ОВДП слідом за обліковою ставкою.