Економіка

17:28 19.07.2022

Збитки інфраструктурі Бучі від війни оцінюють у $191 млн – KSE

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Збитки інфраструктурі Бучі від війни оцінюють у $191 млн – KSE

Збитки, завдані інфраструктурі Бучі внаслідок військової агресії РФ проти України, оцінюють у 5,2 млрд грн, або $191,3 млн, випливає з дослідження KSE Institute в межах проєкту RebuildUA.

Згідно з ним, за час окупації міста російськими військами з кінця лютого до квітня було пошкоджено 2,5 тис. споруд, при цьому 301 будинок був значно або повністю зруйнований.

Майже половину загальної суми збитків становлять руйнування житлового фонду – 2,4 млрд грн, з яких 1,6 млрд грн – багатоквартирні будинки, 679 млн грн – індивідуальне житло. Загальна площа пошкодженого житла перевищила 1 млн кв. м. Загалом у Бучі пошкоджено 861 приватний будинок, 122 багатоквартирні будинки, 875 господарських будівель, 149 таунхаусів, 202 гаражі, 35 теплиць.

За даними KSE, збитки, заподіяні соціальній інфраструктурі Бучі, оцінюють у понад 2 млрд грн. Так, зруйновано 26 навчальних закладів, 20 готелів та рекреаційних закладів, п'ять культурних та релігійних об'єктів, три офіси та конференц-центри, один спортивний об'єкт. Одночасно комерційні соціальні об'єкти зазнали збитків на 1,8 млрд грн, освітні установи – на 152,4 млн грн.

Іще 290 млн грн збитків зазнали об'єкти промислової інфраструктури у місті. Внаслідок російської агресії пошкоджено 39 промислових будівель, 24 господарські споруди, п'ять складів.

Окрім того, збитки від руйнування інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери оцінюють у 487,9 млн грн, випливає з даних дослідження.

Як повідомлялося, за оцінками KSE, загальний обсяг прямої шкоди економіці України від пошкодження чи руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури внаслідок російської агресії становить $95,5 млрд, або 2,6 трлн.

Теги: #буча #інфраструктура #збитки #kse

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