Економіка

17:22 19.07.2022

Орендні ставки в ТРЦ суттєво зменшилися з початку воєнних дій - UTG

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На ринку торгівельної нерухомості України спостерігається різке зниження орендних ставок та платежів, повідомили у прес-лужбі Української торгової гільдії (UTG) агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними UTG, орендні ставки за 1 кв. м кіоску або дрібноформатного магазину становили від $70 до $250 у липні проти $110-420 у лютому.

Якщо для великоформатних магазинів одягу (від 600 до 1000 кв. м) ставки у лютому були від $2/кв. м до $37/кв. м, то у червні вони впали до $1-18/кв. м. За галереями (100-200 кв м) їхній рамковий діапазон змістився з $6-68 до $1-30 відповідно. Супермаркети електроніки показали зниження з $4-18 у лютому до $1-8/кв. м у червні.

Для ресторанів та кафе ставки знизилися з $6-35 до $1-15/кв. м, для дитячих розважальних центрів – з $1-10 до $1-6, ще більше зменшилася плата для кінотеатрів: із $2-12 до $1-4 за квадратний метр.

"Практично для всіх товарних груп з'явилася можливість винаймати приміщення з урахуванням лише відсотків від товарообігу з мінімальним фіксованим платежем. Ще один тренд нелегких часів - управляючі компанії повертаються до ручного управління та індивідуального підходу до кожного орендаря", - повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова, слова якої наведено у пресрелізі.

Вимушене застосування ручного управління експерт пояснила тим, що навіть у рамках одного міста спостерігається ситуативно різні рівні активності.

"Деякі магазини торгують добре і демонструють непогані показники фінансової стійкості, тоді як інші магазини тієї ж мережі не можуть згенерувати достатньої відвідуваності та демонструють низькі показники своєї роботи", - каже Локтіонова.

Ще одна велика проблема, з якою зіткнувся менеджмент ТРЦ, – кадрова, пояснює експерт.

"Суттєва частина персоналу великих торгових об'єктів нашої країни - жінки, і багато хто з них у пошуках безпеки виїхав за кордон. Тому зараз можна говорити про відплив інтелектуальних і найкваліфікованіших кадрів, які добре знали внутрішню структуру ТРЦ. Управляючі компанії зазнають дефіциту кваліфікованих кадрів, які добре розуміються на структурі торгової націнки для окремих магазинів і можуть швидко та ефективно домовлятися із мережами", - прокоментувала Локтіонова.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн. кв. м. комерційних площ в Україні.

Теги: #трц #нерухомість

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