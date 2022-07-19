Пріоритетом у повоєнних держзакупівлях буде швидкість замість економії - СЕО "Прозорро"

Пріоритетом у повоєнних держзакупівлях буде швидкість, тоді як у довоєнний час система була сконцентрована на економії коштів, вважає гендиректор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

"Пріоритетом буде швидкість, і тут потрібно зробити домашню роботу, а саме – попередньо забезпечити можливість проведення кваліфікації учасників на закупівлі. Цим слід займатися вже зараз. І на рівні системи такий механізм є", – сказав СЕО держкомпанії в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що компанія вже зараз може провести кваліфікацію майбутніх постачальників, щоби згодом не витрачати на це час.

"Потім обирати серед них, хто саме виконуватиме роботу", – вважає В. Задворний.

Україні також слід провести адаптацію під процедури міжнародних донорів, оскільки значна частина фінансування, як передбачається, надходитиме від них.