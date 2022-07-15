Економіка

15:03 15.07.2022

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, знищили понад 46,6 га пшениці та 2 га ячменю на Харківщині

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Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, знищили понад 46,6 га пшениці та 2 га ячменю на Харківщині

Незважаючи на постійні ворожі обстріли, у Харківській області триває збирання ранніх зернових та зернобобових.

"На 14 липня сільгосптоваровиробники намолотили понад 55 тис. тонн зерна ранніх зернових та зернобобових культур із площі майже 17 тис. га", - повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

За даними департаменту агропромислового розвитку ХОВА, станом на 14 липня аграрії намолотили пшениці (озимої та ярої) – 37 тис. тонн із площі майже 11 тис. га (4% від площі збирання) за середньої врожайності – 35 ц/га; ячменю (озимого та ярого) – 15 тис. тонн із площі 4,5 тис. га (7%), врожайність – 34 ц/га; а також гороху – близько 3 тис. тонн із площі 1,6 тис. га (15%), урожайність – 18 ц/га.

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, через масштабне мінування російськими військовими частина сільгоспземель на Харківщині наразі непридатна для використання.

"Наші профільні департаменти спільно з Головним управлінням ДСНС у Харківській області максимально роблять усе, щоб якнайшвидше надати аграріям можливість виконати збиральні роботи. Інформацію щодо площ розмінування сільськогосподарських земель постійно тримаємо на контролі", - сказав Синєгубов.

За інформацією ГУ ДСНС у Харківській області, починаючи з 3 липня на Харківщині зафіксовано сім випадків загоряння полів унаслідок ворожих обстрілів. Згоріли понад 46,6 га пшениці та 2 га ячменю в Ізюмському та Чугуївському районах.

Як повідомлялося раніше, цього року в Харківській області аграрії засіяли ранніми зерновими та зернобобовими 438,2 тис. га (без урахування тимчасово окупованих територій та зон ведення активних бойових дій), з них пшениця (озима та яра) – 348,9 тис. га; ячмінь (озимий та ярий) – 73,1 тис. га; жито – 1,4 тис. га; овес – 2,7 тис. га (54%); горох – 12,1 тис. га.

Теги: #зерно #пожежі #харківська_область

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