Економіка

21:13 13.07.2022

Україна має збільшувати видобуток власного газу - Шмигаль

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Україна має збільшувати видобуток власного газу - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна має збільшувати видобуток власного газу.

"Провели нараду щодо стану справ у нафтогазовому комплексі. Зокрема обговорили питання видобування та закачування природного газу й підготовки до осінньо-зимового періоду. Наголосив, що Україна має збільшувати видобуток власного газу. Заходи, необхідні для цього, обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями й представниками газовидобувних компаній", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначається, що за підсумками зустрічі прем'єр дав завдання Міністерству енергетики та НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками ринку напрацювати підхід, який дозволить державі викуповувати необхідні обсяги палива на внутрішньому ринку, а компаніям наростити видобуток.

"Україна має потенціал для забезпечення себе власними енергоресурсами, і ми маємо активізувати рух до енергетичної незалежності", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #газ #видобуток #шмигаль

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