Економіка

20:07 13.07.2022

МВС України: Заарештовано корпоративні права афілійованих з Росією підприємств на 10,5 млрд грн

1 хв читати
МВС України: Заарештовано корпоративні права афілійованих з Росією підприємств на 10,5 млрд грн

МВС України повідомляє про результати проведення операції "Актив" щодо виявлення та вилучення активів РФ та Білорусі в Україні: судом заарештовано корпоративні права підприємств на суму понад 10,5 млрд грн.

"Операція "Актив" набирає обертів: судом заарештовано корпоративні права афілійованих з росією підприємств на 10,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у середу.

У МВС зазначають, що департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України продовжує роботу з виявлення та вилучення явних і прихованих активів РФ та Республіки Білорусь на території України.

"Заарештовані за матеріалами департаменту кошти більше не зможуть фінансувати війну проти України. Вилучені активи будуть спрямовані на відновлення та розвиток нашої держави", - інформують у міністерстві.

 

 

 

Теги: #рф #україна #арешт #бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 13.07.2022
На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

21:53 13.07.2022
Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

Кабмін урегулював надання статусів особи з інвалідністю в результаті війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України

21:44 13.07.2022
Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

Негайної перспективи мирної угоди між Україною та РФ немає, до миру треба пройти ще довгий шлях - Гутерреш

21:42 13.07.2022
На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

21:16 13.07.2022
Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

21:07 13.07.2022
Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

20:57 13.07.2022
Посольство України в Ізраїлі закликає бойкотувати російські компанії

Посольство України в Ізраїлі закликає бойкотувати російські компанії

20:54 13.07.2022
Посол Корнійчук ознайомився з роботою Roklen Resilience Center  в ізраїльському місті, що знаходиться під ракетним обстрілами

Посол Корнійчук ознайомився з роботою Roklen Resilience Center  в ізраїльському місті, що знаходиться під ракетним обстрілами

20:38 13.07.2022
Євросоюз і ще 43 країни підтримали заяву України проти РФ у рамках Конвенції про геноцид

Євросоюз і ще 43 країни підтримали заяву України проти РФ у рамках Конвенції про геноцид

20:02 13.07.2022
Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Держава має сприяти українському бізнесу в дерусифікації – бізнес-омбудсмен

Государство должно содействовать украинскому бизнесу в деруссификации – бизнес-омбудсмен

ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

Україна отримала грант від США на $1,7 млрд – Мінфін

ОСТАННЄ

Україна має збільшувати видобуток власного газу - Шмигаль

Кабмін створив Оперативний штаб із забезпечення країни будматеріалами

DCH констатувала цілковите руйнування чотирьох своїх об'єктів у Харківській області

Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Держава має сприяти українському бізнесу в дерусифікації – бізнес-омбудсмен

Государство должно содействовать украинскому бизнесу в деруссификации – бизнес-омбудсмен

ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

Бізнес-омбудсмен очікує від Плану відновлення України чіткіших акцентів на створенні сприятливого бізнес-середовища

РФ вивезла з України зернових та рослинних олій на $613 млн – KSE Агроцентр

Глави фінансових відомств G20 зустрінуться 15-16 липня, у фокусі уваги - інфляція та валютні ризики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА