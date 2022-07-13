МВС України: Заарештовано корпоративні права афілійованих з Росією підприємств на 10,5 млрд грн

МВС України повідомляє про результати проведення операції "Актив" щодо виявлення та вилучення активів РФ та Білорусі в Україні: судом заарештовано корпоративні права підприємств на суму понад 10,5 млрд грн.

"Операція "Актив" набирає обертів: судом заарештовано корпоративні права афілійованих з росією підприємств на 10,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у середу.

У МВС зазначають, що департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України продовжує роботу з виявлення та вилучення явних і прихованих активів РФ та Республіки Білорусь на території України.

"Заарештовані за матеріалами департаменту кошти більше не зможуть фінансувати війну проти України. Вилучені активи будуть спрямовані на відновлення та розвиток нашої держави", - інформують у міністерстві.