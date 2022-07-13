Держава має сприяти українському бізнесу в дерусифікації – бізнес-омбудсмен

Дерусифікація української економіки, очевидно, є пріоритетом економічної безпеки України, а отже, цей процес для бізнесу необхідно зробити якомога простішим та ефективнішим, вважає бізнес-обмудсмен, посол Канади в Україні (2014-2019 рр.) Роман Ващук.

"Я думаю, що ніхто не хоче, щоб питання виходу чи викидання російських інвесторів застрягало в судах чи інших установах протягом років. Це має відбутися швидко й ефективно", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Ващук наголосив, що росіяни не повинні впливати на жоден український бізнес, але це означає також, що держава має сприяти процесу дерусифікації.

"І де є добра воля українського бізнесу позбутися його (російського впливу – ІФ) – не вставляти палиці в колеса", – зазначив бізнес-омбудсмен.