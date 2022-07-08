Економіка

08:32 08.07.2022

Європарламент зайняв більш рішучу, ніж Єврокомісія, позицію щодо переведення авіації ЄС на екологічне паливо

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Європарламент зайняв більш рішучу, ніж Єврокомісія, позицію щодо переведення авіації ЄС на екологічне паливо

Європарламент (ЄП) затвердив у четвер свою позицію щодо більш активного використання екологічно чистих видів палива літаками та аеропортами ЄС з метою скоротити викиди від авіації та забезпечити кліматичну нейтральність Європи до 2050 року.

"Авіація - один із найскладніших секторів для усунення викидів вуглецю. Сьогодні ми показали, як це зробити, і надіслали сильний і амбітний сигнал громадянам Європи. Ми почули ваш заклик до боротьби проти змін клімату, і ми робимо все можливе, щоб Європа стала по-справжньому екологічною", - заявив доповідач ЄП датський депутат Сьорен Гейд.

Таким чином, депутати ЄП підвищили вимоги – порівняно з первісною пропозицією Єврокомісії (ЄК) – до мінімальної частки екологічно чистого авіаційного палива, яка має бути в аеропортах ЄС.

"З 2025 року ця частка має становити 2%, збільшившись до 37% у 2040 році та до 85% до 2050 року, з урахуванням потенціалу електроенергії та водню у загальному паливному балансі", - йдеться у комюніке ЄП.

ЄК зі свого боку запропонувала 32% на 2040 рік та 63% - на 2050 рік.

На думку європейських парламентаріїв, "відпрацьована кулінарна олія, синтетичне паливо або навіть водень повинні поступово стати нормою як авіаційне паливо, щоб допомогти ЄС досягти кліматичної нейтральності до 2050 року".

Парламент також дав своє формулювання для визначення "екологічного авіаційного палива". Цей термін охоплює синтетичні види палива, деякі види біопалива, виготовлені з сільськогосподарських або лісових відходів, водоростей, біовідходів або використаної кулінарної олії.

Депутати включили у своє визначення перероблене вуглецеве паливо, отримане з відпрацьованих технічних та вихлопних газів, що утворюються під час виробничих процесів на промислових установках. Вони також припустили, що деякі види біопалива, виготовлені з тваринних жирів або дистилятів, можуть бути включені до складу авіаційного палива на обмежений термін – до 2034 року.

При цьому ЄП виключив із переліку "екологічного авіаційного палива" паливо з кормів та харчових культур, а також паливо, отримане з пальмової олії, матеріалів на основі сої, та із соапстоку, оскільки вони не відповідають запропонованим критеріям екологічної стійкості.

Європейські депутати також включили у своє визначення відновлювану електроенергію та водень як частину стійкого паливного балансу, "оскільки обидві технології є багатообіцяючими, які можуть поступово сприяти усуненню викидів вуглецю у повітряного транспорту".

Згідно з проєктом ЄП, аеропорти ЄС мають полегшити доступ операторів повітряних суден до екологічного авіаційного палива, зокрема забезпечити інфраструктуру для заправки воднем та електричної підзарядки.

 

Теги: #паливо #єс #європарламент #авіація

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