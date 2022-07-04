ЄІБ знайде можливість забезпечити інфраструктурні питання України
Європейський інвестиційний банк знайде шляхи забезпечення вирішення інфраструктурних питань України щодо енергоносіїв, води, системи переробки відходів, повідомив виконувач обов'язків керуючого директора ЄІБ Маркус Берндт на конференції з відновлення України-2022 у Лугано.
"У мене немає сумнівів, що відновлення України забезпечить їй розумну інфраструктуру та розвиток економіки. Інтеграція та приєднання до ЄС відбудеться, і ми підтримуватимемо наших українських партнерів у цьому процесі, і я переконаний, що ми досягнемо тут успіху. Важливо довгострокове бачення, але настільки ж важливими є відповіді на першочергові виклики", - повідомив Берндт.
Він зазначив, що зараз відбувається переформатування програм, що дозволить у найкоротші терміни вирішити гострі потреби, зокрема питання експорту.
"Дуже важливо, щоб люди могли до зими повернутися у своє житло. У нас (минула – ІФ-У) дуже продуктивна зустріч, ми знайдемо шляхи як вас забезпечити, вирішення інфраструктурних питань у частині енергоносіїв, води, переробки відходів… Рішучість політичних еліт допоможе знайти ці ресурси ми зможемо їх використовувати через розумні інструменти так, що вони дадуть потрібний результат", - повідомив Берндт.
Він додав, що для цього також використовуватимуться ресурси ЄБРР та Світового банку.
"Це стане каталізатором для приватних інвесторів, сигналом для бізнесу, щоб вони вкладали у критичні елементи, які забезпечать стійкість української економіки. Нам вдасться переконати всіх, що інвестиція у майбутнє України – це інвестиція у майбутнє Європи та майбутнє вільного світу", - резюмував Берндт.