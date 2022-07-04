Економіка

15:53 04.07.2022

Дефіцит загального фонду держбюджету у травні зріс до 134,9 млрд грн - Мінфін

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Дефіцит загального фонду держбюджету у травні зріс до 134,9 млрд грн - Мінфін

Державний бюджет України за перше півріччя 2022 року виконано з дефіцитом 405,2 млрд грн, зокрема загального фонду – 406,1 млрд грн за запланованого дефіциту на цей період 642,6 млрд грн, такі попередні результати повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Відомство уточнило, що в червні дефіцит загального фонду держбюджету зріс до 134,9 млрд грн зі 113,4 млрд грн у травні, 89,7 млрд грн у квітні та 80,6 млрд грн у березні, тоді як у лютому та січні фіксувалися профіцити – відповідно 1,1 млрд грн та 12 млрд грн.

Теги: #держбюджет

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