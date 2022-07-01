Україна скасувала ліцензування експорту пшениці та квотування експорту азотних добрив, дозволила експорт вівса
Пшениця та її суміш із житом (меслин) виключені із переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у п'ятницю, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
"Виключено товарні позиції "Овес" і "Добрива мінеральні або хімічні, азотні" з Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню. Натомість, ці позиції включено до Переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню", – додав він у своєму повідомленні у телеграм.
Як повідомлялося, уряд України 7 березня розширив перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Мінекономіки: до переліку експорту, що ліцензується, були включені пшениця, кукурудза, м'ясо птиці, курячі яйця та соняшникова олія.
Вже в березні кукурудза та олія були виключені з цього переліку, проте пшениця залишалася, незважаючи на прохання учасників ринку.
Щодо вівса, то 5 березня було введено заборону на його експорт у вигляді нульової квоти.
Азотні добрива спочатку також були заборонені до вивезення, проте наприкінці березня уряд дозволив їхній експорт у межах квоти на квартал 210 тис. тонн, або 70 тис. тонн на місяць.
Україні у червні поточного року вдалося наростити експорт зернових до травня на 23% – до 1,4 млн тонн. У розрізі культур на кукурудзу припало 86%, пшеницю – 10%, ячмінь – 3%.