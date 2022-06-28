Економіка

20:54 28.06.2022

Білорусь виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях

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Білорусь виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях

Білорусь виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями, повідомив уряд республіки.

"Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій", - йдеться у повідомленні пресслужби Радміну.

Відповідно до рішення влади, виконання боргових зобов'язань з державних цінних паперів, розміщених на зовнішніх фінансових ринках, здійснюватиметься у білоруських рублях за курсом Нацбанку на дату платежу.

Раніше уряд Білорусі вирішив, що розраховуватиметься за своїми зобов'язаннями перед Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північним інвестиційним банком (СІБ) у білоруських рублях.

Нині в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та "Ренесанс Капітал". У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.

 

 

Теги: #єврооблігації #білорусь #нацвалюта

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