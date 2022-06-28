"Метінвест" розраховує на підтримку держави у запуску економіки, зниженні податків та заохоченні інвестицій - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" вважає за необхідне для уряду запускати економіку шляхом зниження податків, дерегуляції та заохочення інвестицій, відзначає низку позитивних кроків з боку держави щодо стимулювання бізнесу в умовах війни.

Як повідомив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков в інтерв'ю проекту Let's talk Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), у компанії були впевнені, що війни не буде, хоча зробили низку дій, побоюючись загострення ситуації на Донбасі. Проте реальність виявилася гіршою, ніж очікували.

"Бізнес довелося перебудовувати, бо ми втратили два великі підприємства. Точніше, ми ще їх не втратили – ми сподіваємося, що ще їх повернемо, зможемо перезапустити. Навіть наші акціонери сказали, що зроблять все, щоб Маріуполь існував, щоб "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча працювали", - сказав топменеджер.

Ю. Риженков також нагадав про заблоковані чорноморські порти, традиційні для експорту не лише до Азії, а й Європи. Тому зараз компанія використовує сухопутні перетину кордону на захід.

"Коли ми починали, їх було 2-3, зараз їх уже 13 і ця кількість збільшується. Тут треба подякувати "Укрзалізниці", яка розширює чисельність цих переходів. Звичайно, це не задовольняє попит, який є в Україні для перевезення. Також є обмеження, із якими сьогодні потрібно працювати", - пояснив гендиректор.

Компанія також продовжує дбати про людей, виплачує зарплату, допомагає у працевлаштуванні у містах присутності. Водночас через скорочення бізнесу довелося звільнити близько 45% адмінперсоналу і персоналу управляючої компанії.

Риженков додав, що наразі основною проблемою для експортерів є логістика, а також економічна доцільність перевезень: "українські залізничні тарифи вже досить високі, плюс до цього ми маємо залізничні тарифи в Європі, які ще вищі за українські. Якщо все це скласти, то в Китай постачати руду нам просто невигідно. Тому, якщо ситуація не зміниться, компанія не добуватиме руду.

"Немає іншого рецепту. У нас є європейські споживачі, яким ми її відправляємо. І тут, звичайно, ми працюватимемо на максимум потужності. Але вони не зможуть взяти всю руду, яку ми можемо виробляти. Все інше потрібно кудись вивозити - або на Близький Схід, або в Азію. І тут постане питання економічної доцільності", - пояснив керівник компанії.

При цьому він вважає за необхідне ЄС та Україні визначитися: чи ми хочемо заробляти великі гроші на логістичних послугах, що надаються виробникам руди, зерна. Або ми хочемо перезапускати економіку та надати можливість експортувати. Тоді потрібні пільги для цих перевезень. Тому це спільна робота між державою, логістичними компаніями та компаніями, такими як "Метінвест", у кого є ця руда, зерно чи щось інше, що потрібно постачати на зовнішні ринки.

Риженков погодився з тезою, що потрібно виробляти більше готової продукції в Україні, щоб продовжувати ланцюг переробки та вже дорожчу продукцію експортувати.

"На жаль, інвестиції, які ми виробляли в продукцію більшої доданої вартості, усі були в Маріуполі. Ми проінвестували досить багато за останні вісім років. Там з'явився і новий гарячекатаний рулон, і холоднокатаний рулон мав би з'явитися в найближчі два роки. Це була б вже продукція світового рівня. Наразі ми те саме маємо робити на комбінатах "Запоріжсталь" або "Камет-Сталь". Але якщо якийсь простий проект МНЛЗ поставити на Запоріжжя, це потребуватиме десь 3-4 років. Тобто це не швидко. Це теж нормальна теза, якщо держава скаже: добре, на період, коли ви будуватимете МНЛЗ, ми даємо вам знижку, наприклад, на перевезення руди, щоб ви завозили валютну виручку в Україну, але потім ви маєте побудувати нові потужності, і на них вже переробляти продукцію високої доданої вартості", – сказав топменеджер.

Водночас він вказав на іншу проблему – чи зможе компанія цю продукцію кудись постачати? У Європі достатньо своїх виробників, а везти продукцію до європейських портів, щоб потім постачати на якісь далекі ринки, може бути економічно недоцільним. Вихід – розвивати власну економіку. Потрібно не просто сказати металургам: ви повинні переробляти руду та виробляти продукцію більшої доданої вартості, а й стимулювати ті галузі економіки в Україні, які купуватимуть цю продукцію. Але для цього потрібно закінчити війну, відновлювати економіку, "Україна має стати сильнішою, вона має перемогти, і тоді вже розвиватися".

"Неможливо інвестувати у стратегічні речі, коли не розумієш, що станеться з країною в довгостроковій перспективі. Так, ми віримо в перемогу України, але не розуміємо, коли вона буде", - наголосив глава "Метінвесту", додавши, що група скорегувала свої інвестиції, "робимо стільки інвестицій, скільки потрібно, щоб підтримувати статус-кво". А всі зруйновані та захоплені об'єкти компанія наразі документує.

"Ми пробуємо всі юридичні кроки, які потрібно зробити для того, щоб задокументувати та розрахувати, скільки вся компенсація має бути. Потім ми йтимемо за багатьма юридичними напрямами, щоб її отримати. Це будуть і національні суди, і міжнародні інстанції. Тут багато що залежить від того, яким буде світовий компенсаційний механізм", - пояснив Риженков.

У рамках глобальної стратегії компанія має бізнес за межами України: два заводи в Італії, завод у Болгарії, завод у Великобританії, шахти в США. Також є велика трейдингова компанія, яка у всьому світі продає продукцію групи.

"Ми вже інвестували, і у нас на порядку денному стояли інвестиції у великий завод в Італії, який ми планували збудувати в найближчі 3-4 роки. Проте проблема в тому, що він базувався на постачаннях слябів від "Азовсталі", а в Італії ми повинні переробляти їх на кінцеву продукцію. Зараз це складніше, тому що потрібно шукати синергію з активами, які є в компанії", - сказав він.

При цьому у компанії розглядається перспектива побудувати новий завод у Болгарії чи Італії. Але щоб це робити, треба бути впевненим, що група зможе доставляти руду із Кривого Рогу.

"Зараз це може бути, але не гарантовано. Тобто ми розглядаємо різні сценарії. Наша технологічна стратегія має на увазі інвестиції як в Україні, так і в інших країнах. За останні вісім років ми найбільше інвестували в Україну", - уточнив СЕО.

За його словами, українській владі потрібно не лише говорити про запуск економіки, а й робити те, про що вони говорять. Тому що багато говорять про дерегуляцію чи зниження податків, заохочення інвестицій, але насправді робиться навпаки.

"Зараз ми маємо бути єдині, всі працювати на перемогу України. І ми працюємо на нашу перемогу, іноді навіть не звертаємо увагу на якісь проблеми, які є у відносинах між владою та бізнесом. Зараз можна заплющити очі, сказати: ні, проблем немає, всі йдемо вперед, а потім після перемоги розберемося, як далі працювати. Ось ми обрали такий підхід", - констатував Риженков.

Він також нагадав, що донедавна була проблема відшкодування ПДВ. Ця проблема завжди є, але тут вона була найсерйознішою, бо з лютого було зупинено відшкодування ПДВ всім експортерам. Це проблема не лише для металургів, а й для аграріїв та інших експортерів.

"Але ми розуміли, що перші місяці війни про це говорити не можна, тут треба сконцентруватися на армії, допомозі людям тощо. Потім, коли прийшов травень, ми вже пішли з владою розмовляти і говорити: дивіться, ми можемо протриматися 2-3 місяці. Але потім почнемо зупинятися, і економіка просто працювати не буде... І ось як я розумію, почули бізнес, ухвалили закон, його підписав президент. Зараз закон починає працювати. І я думаю, що цього місяця ми вже побачимо результат. Тому проблеми є завжди, але війна - той час, коли всім потрібно об'єднатися і йти до єдиної мети, - резюмував топменеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, у Болгарії розташований завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, який може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно управляють компанією.