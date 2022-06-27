Економіка

22:20 27.06.2022

Приплив інвесторів у військові ОВДП серед населення та бізнесу минулого тижня скоротився до 3,8 тис. – НБУ

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Приплив інвесторів у військові ОВДП серед населення та бізнесу минулого тижня скоротився до 3,8 тис. – НБУ

Кількість вкладників серед громадян та бізнесу за минулий тиждень збільшилася на 3,8 тис. – до 97,8 тис., тоді як тижнем раніше зростання становило 5 тис., повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) в понеділок.

Центробанк зазначив, що станом на 27 червня 2022 року обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації сягнув 10,9 млрд грн (приріст за тиждень становив близько 600 млн грн проти 2,4 млрд грн тижнем раніше), $75,1 млн ($3,7 млн проти $6,4 млн) та EUR34,9 млн (EUR400 тис. проти EUR7,3 млн).

Водночас обсяг вкладень нерезидентів за минулий тиждень збільшився у 68,5%, або 406,6 млн грн, – до більш ніж 1 млрд грн проти зростання на 222,5 млн грн тижнем раніше.

Загалом Міністерство фінансів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну провело 54 аукціони з продажу військових облігацій та залучило до держбюджету 81,2 млрд грн, близько $436,6 млн та EUR283,4 млн.

Зазначено, що такий результат є нижчим від потреб бюджету для обслуговування вже наявного боргу, оскільки витрати на погашення внутрішніх держоблігацій за відповідний період становили 89,1 млрд грн, $920,8 млн і EUR168 млн, а сума виплачених відсотків за ними – 44,1 млрд грн, близько $25,5 млн та EUR8,1 млн.

Незважаючи на заклик Нацбанку до Мінфіну підняти ставки за ОВДП слідом за підвищенням облікової з 10% до 25%, дохідність облігацій з початку війни не змінювалася. Для гривневих облігацій вона становить від 9,5% до 11,5% річних (термін погашення від 3 до 18 місяців), доларових – 3,5% та 3,7% річних (термін погашення – 6 місяців та 1 рік відповідно) та облігацій у євро – 2,5% річних (термін погашення 6-9 місяців).

НБУ зазначив, що найбільший обсяг військових облігацій, як і раніше, сконцентрований серед банків – первинних дилерів.

Водночас Нацбанк від початку повномасштабної війни безпосередньо купив військових облігацій на 225 млрд грн.

Теги: #нбу #овдп

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