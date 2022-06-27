Економіка

16:23 27.06.2022

Україна отримала від Японії додатковий кредит $500 млн – Мінфін

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Україна отримала від Японії додатковий кредит $500 млн – Мінфін

Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди, яку підписали міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA Акіхіко Танака.

Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту – 30 років, зокрема пільговий період – 10 років; відсоткова ставка – 1% річних, йдеться у повідомленні Мінфіну у понеділок.

Кошти направлено до держбюджету для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків, охорони здоров'я, уточнило міністерство.

Мінфін нагадав, що 7 червня уряди України та Японії підписали додаткову угоду щодо кредиту JICA на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення. Згідно з угодою, суму кредиту було збільшено на 65 млрд японських єн, внаслідок чого сума кредиту становить 78 млрд японських єн (близько $600 млн дол. США).

Перші 13 млрд японських єн (приблизно $100 млн) за цією угодою Україна отримала 24 травня.

Мінфін розраховував, що в червні обсяг зовнішнього фінансування збільшиться до $4,8 млрд порівняно з $1,5 млрд у травні, проте до цього японського кредиту з початку місяця він становив лише близько $1,5 млрд.

Теги: #кредит #японія #мінфін

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