У Росії стався дефолт за валютними борговими зобов'язаннями

У ніч на понеділок у Росії минув пільговий період із виплати відсотків на суму близько $100 млн, що підлягав виплаті 27 травня, і цей крайній термін вважається подією дефолту, пише в понеділок агентство Bloomberg.

Воно зазначає, що це стало "кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам" і це сталося вперше з 1918 року.

За оцінкою агентства, "це похмура ознака швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного ізгоя", оскільки "валютні резерви центрального банку заморожені, а найбільші банки відрізані від світової фінансової системи".