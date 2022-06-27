Економіка

07:48 27.06.2022

У Росії стався дефолт за валютними борговими зобов'язаннями -

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У Росії стався дефолт за валютними борговими зобов'язаннями -

У ніч на понеділок у Росії минув пільговий період із виплати відсотків на суму близько $100 млн, що підлягав виплаті 27 травня, і цей крайній термін вважається подією дефолту, пише в понеділок агентство Bloomberg.

Воно зазначає, що це стало "кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам" і це сталося вперше з 1918 року.

За оцінкою агентства, "це похмура ознака швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного ізгоя", оскільки "валютні резерви центрального банку заморожені, а найбільші банки відрізані від світової фінансової системи".

 

 

Теги: #сша #дефолт #росія #агенство

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