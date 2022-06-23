Економіка

19:43 23.06.2022

Чотири АЗК під брендом KLO відкрилися у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

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Чотири АЗК під брендом KLO відкрилися у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Чотири автозаправні комплекси під брендом KLO відкрилися у Чернівецькій та Івано-Франківській областях, повідомила компанія на своєму сайті у четвер.

За її інформацією, у Чернівецькій області три АЗК відкрилися за адресами:

- Новоселицький район, село Бояни, вулиця Головна, 2Б;

- Хотинський р-н, с. Недобоївці, вул. Головна, 2А;

- Кіцманський р-н, с. Стрілецький Кут, вул. Шевченка, 10.

Ще одна АЗК в Івано-Франківській області відкрилася за адресою Коломийський р-н, с. Черемхів, вул. Майборського, 2А.

За інформацією "Нафторинок", чотири станції KLO відкрилися на заході України на умовах франшизи, джобером став місцевий оператор "Стелс", який налічує 15 АЗС у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Мережа автозаправних комплексів KLO на початок війни мала, зокрема, 75 АЗК у Києві та Київській області.

Теги: #klo #азк

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